Countrystjärna klar för Dalhalla Roots

Kris Kristofferson & Some Strangers, Sarah Klang och Knock-Out Greg & The Jukes kommer alla spela på Dalahalla Roots.

Kris Kristoffersson är en countrylegendar som har blivit invald i The Songwriters Hall of Fame och i The Country Music Hall of Fame. Hans förfäder utvandrade från Dalarna till USA, och 2008 tilldelades han titeln hedersambassadör för Dalarna, ett pris som han mottog i Dalhalla.

När han nu återvänder till Dalhalla är det tillsammans med bandet Some Strangers som består av Scott Jones, Doug Colosio och Jeff Ingraham.

Läs också: Kris Kristofferson träffade sin släkting - från Nås

Artisten Sarah Klang har det senaste året haft radiohittar som ”Left Me On Fire” och ”Mind” och medverkat i tv-programmen På Spåret och P3 Guld. Hon har även blivit Grammis-nominerad och släppt ett album.

Det svenska bandet Knock-Out Greg & The Jukes är ett bluesband som har "byggt vidare på grunden av afroamerikansk musik med gospel och Chicagoblues utan att lämna rötterna".

Dalhalla Roots äger rum den 9 juni i Dalhalla. Fler artister kommer släppas till evenemanget.

