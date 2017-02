The Budokan fortsätter toppa Siljanstoppen

Duon har blivit en trio.

Ola Brunius och John Andréasson må ha startat The Budokan och skrivit en rad låtar men deras ambition var aldrig att endast hänga i studion.

Läs också: (PLUS) Första punkbandet som tog ledningen i Siljanstoppen

Men för att kunna lämna studion behöver de fler bandmedlemmar. Nu har Håkan Tapper, från Orsa, klivit in för sätta rytmen bakom trummorna.

Han var tidigare trummis och gitarrist i punk- och hardcordebandet Sune Studs och Grönlandsrockarna från Malung.

Likaså har han tidigare spelat gitarr och sjungit i punkgruppen Booze Boys och spelat trummor i det mer bluesinriktade bandet Drunken Wisdom.

Genom detta nya tillskott bakom trummorna har orkestern nu aktivt börjat repa in material för framtida livespelningar. Ytterligare medlemmar väntas ansluta sig till The Budokan inom en snar framtid för att bilda den kompletta livesättningen.

I dag har de Ola Brunius på sång, gitarr och saxofon, Håkan Tapper på trummor och John Andréasson på gitarr och bas.

I am the skinhead in your life, låten som tidigare uppmärksammades, är nu inne på sin tredje vecka i topp.