Offensiv färdplan för Dalarnas besöksnäring – "Målet är att bli norra Europas mest attraktiva destination"

Under två dagar har 220 deltagare från företag, organisationer och kommuner varit samlade på Romme Alpin för den årliga konferensen för besöksnäringen, Up to date.

På agendan har stått att mötas, inspireras och genom workshops arbeta fram den nya strategin för hela Dalarna mot 2030.

Besöksnäringen omsätter 7,5 miljarder kronor och Dalarna placerar sig som stark fyra bland landets främsta besöksregioner. Den är en av länets basnäringar och målet är att nå tio miljarder år 2020.

- Mycket har hänt sedan 2009 då vi tillsammans tog fram en strategi för 2020, och vi kan konstatera att vi kommer att uppnå omsättningsmålet med endast liten tidsförskjutning. Stora framsteg har också gjorts inom de strategiska utvecklingsområden som då togs fram. Vilket gör att vi nu kan ta ytterligare ett stort steg framåt i den reviderade strategin inför 2030, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling hos Visit Dalarna, i ett pressmeddelande.

Och Dalarna spänner bågen rejält.

- Målet är att besöksnäringen ska vara Norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt. För att ta oss dig så har vi tillsammans i näringen har vi tagit fram sex strategiska utvecklingsområden som beskriver vad vi behöver arbeta med för att nå målet, säger Carl Johan Ingeström, VD hos Visit Dalarna.

De strategiska utvecklingsområden som prioriteras i arbetet inför 2030 är:

• Analyser och kunskapsförmedling.• Produktutveckling.• Marknadskommunikation och försäljning.• Kompetensförsörjning.• Infrastruktur och tillgänglighet.• Finansiering och investeringar.– Vi kommer behöva sätta extra stort fokus på digitalisering, internationalisering och hållbarhet, som måste genomsyra allt det vi gör övergripande, säger Carl Johan Ingeström.