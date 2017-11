Nyhet från Skatteverket – pengar direkt på kontot: "Utbetalningskort till fysiska brevlådor är inte säkert"

Från och med den 22 november behöver alla ha anmält konto till Skatteverket för att få utbetalning automatiskt.

Skatteverket slutar nämligen att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Undantaget är dödsbon.

"Utbetalningskort till fysiska brevlådor är inte lika säkert och mottagaren slipper dessutom kostnad för avier. Den som inte har ett bankkonto kan fortfarande få engångsutbetalningar manuellt om man hör av sig till oss", säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Uppskattningsvis en miljon personer har inte anmält något bankkonto till Skatteverket.

Cirka 300 000 av dem fick skatteåterbäring via utbetalningskort i höstas.

"De flesta väntar kanske ingen utbetalning från oss just nu. Men jag rekommenderar ändå alla som inte redan har gjort det att anmäla konto så snart som möjligt. Det är enkelt att logga in med e-legitimation på Skatteverket.se, men det går också att anmäla utan inloggning via bankgirot.se eller via blankett från oss", berättar Eva Bodén.

Skatteverket kontrollerar med banken att den som anmält verkligen äger kontot. Därför tar det en viss tid innan det är godkänt.

En nyhet är att utländskt konto också kan anmälas manuellt till Skatteverket.

Eva Bodén varnar i sammanhanget för falska mejl där mottagaren ombeds att klicka på länkar för att få del av sina pengar.

"Skatteverket skickar aldrig mejl med uppmaning att klicka på en länk för att få sina pengar. Det blir ännu tydligare nu. Från den 22 november sätts pengar automatisk in enbart på mottagarens eget konto", betonar Eva Bodén.

