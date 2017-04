Nattens nyheter: Misstänkt anlagd bilbrand i Säter och inbrott i Avesta

Lokalt:

En bil började brinna strax utanför Säter under natten. Polisen misstänker att branden är anlagd.

Lukten av tätningsmedel efter en tidigare reparation i ett flerfamiljshus orsakade utryckning i Borlänge under natten.

Inbrottstjuvar tog sig in på ett apotek i Avesta under natten genom att trycka in en ruta. Platsen har spärrats av för teknisk undersökning.

För Plus-kunder:

► Moraikonen tackar nej till fortsättning – kan lägga av: "Får se vilka alternativ som dyker upp"

► Moderaterna vill se högre hus i Borlänge: "Bygg 20 våningar"

► Skrattet – hans svar mot nazism: "Är Sverigevän och beredd att försvara demokratin"

Väder:

Internationellt:

Fristäder för papperslösa skulle nekas pengar – domare sätter stopp för Trumps order

Sport:

Per-Erik Johnsson vill fortsätta som tränare: "Har några erbjudanden"

Tipsa DT:

Följ DT:

Tipsa Avesta Tidning:

Följ Avesta Tidning:

