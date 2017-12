Jon Henrik om mörkret: "Jag tål inte stress lika bra som förut"

Rösten är dämpad. Lågmäld. Svaren är korta. När Dala-Demokraten ringer upp Jon Henrik Fjällgren är det knappast en sprudlande tidigare Talang-vinnare som svarar.

Snarare hörs en slags dysterhet i rösten hos den jojkande svensk-samiske sångaren som för närvarande är ute på en vinterturné.

Han berättar om att den tuffa tid som han tidigare befunnit sig i, fortfarande håller i sig.

– Jag är inte lika pigg som jag brukade vara, säger han och fortsätter:

– Sen tål jag inte stress lika bra nu som jag gjorde förut.

Att vara ute på turné varken hjälper eller stjälper. Situationen kring livet på vägarna beskriver han som "okej" och säger att han tar allting som det kommer.

– Det gäller att inte ta på sig så mycket, konstaterar han.

Jobbigast blir det om nätterna, som ofta spenderas på nya platser.

– När man blir ensam sover man inte lika bra och sådär, och det blir till en stressfaktor, säger han.

Trots allt mörker, som är väldigt påtagligt under samtalet med Jon Henrik, finns det förstås fortfarande vissa ljuspunkter. Att träffa personer som uppskattar hans musik är en av dem. Under de konserter han hittills genomfört under turnén har hyllningarna varit många från besökarna, något han beskriver som glädjande.

– Folk vill höra mig sjunga, konstaterar han med en, kanske, något ljusare klang i rösten.

Hur det blir med musiken och artistkarriären framöver, efter den tuffa tid som är och har varit, återstår dock att se.

– Allt ligger på Sony music, om de vill göra mer musik med mig eller inte. Men jag vill göra mer musik, säger han.

Det var genom sin vinst i tv-programmet Talang 2014 och med låten "Daniels jojk", som fortfarande är en favorit hos Jon Henrik själv, som han slog igenom på riktigt. Därefter har Jon Henrik ställt upp i Melodifestivalen vid två tillfällen, 2015 och 2017, och slutat på en andra- respektive tredjeplats.

Under åren har han även gett ut fyra album, där det senaste "Aatjan goengere" släpptes i våras.

Den 17 december avslutar Jon Henrik Fjällgren sin turné med en konsert i Lima kyrka, Malung-sälens kommun.