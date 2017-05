Hans Unander om första tiden som kommunalråd - tuffa beslut från start

Det var under hösten som dåvarande kommunalrådet Kurt Podgorski meddelade att han skulle avgå som kommunalråd under våren 2017. Han hade fyllt 65 år under hösten och kände att det var dags för pension. Kritiken mot kommunen hade också under hösten var mycket skarp, med hänvisning till den urusla ekonomin med upprepade underskott och problem inom många verksamheter.

Tidigt var hans Unander en kandidat som socialdemokraterna lyfte fram och han fick frågan första gången innan jul, om han kunde tänka sig att ta uppdraget.

– Jag har sedan 2014 suttit i riksdagen på en ordinarie plats och ville ha rejält med betänketid innan jag bestämde mig för att tacka ja, berättar Hans Unander.

Det som låg i vågskålen var att han hade ett uppdrag som han trivdes väldigt bra med, men som innebar att han var mycket borta från familjen i Malung. I den andra vågskålen låg möjligheten att vara lite mer hemma, samt kunna göra något för den bygd han kommerifrån.

– Jag visst att jag skulle få sämre betalt och jag skulle få jobba mer, men samtidigt så vill jag inte att kommunens dåliga ekonomi ska lämnas över till mina barn och barnbarn, vi måste själva se till att hushålla med de pengar vi har, poängterar Hans Unander.

Han kom in i politiken i ganska unga år, via facket kom han på de första utbildningarna.

– Jag var på LO:s fackliga ungdomsskola och efter det växte engagemanget påtagligt och startade bland anant en ungdomsgrupp i Mlaung, där vi bland annat hade ett kafé, minns han.

Genom olika jobb på kommunen kom han in i Kommunal och blev där engagerad och fick allt fler uppdrag och var till sist ledamot i förbundsstyrelsen.

– Det politiska gick lite hand i hand med det fackliga och 1991 blev jag ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna och tre år senare ordinarie ledamot, så jag har drygt 25 år i lokalpolitiken i Malung bakom mig.

Till riksdagen kom han första gången 2002 och sedan har han suttit där i olika roller genom åren, nu senast som ordinarie ledamot sedan 2014. Ett uppdrag som han nu lämnat.

– Självklart har jag fått massor av kontakter genom åren som jag i rollen som kommunalråd kommer att ha en oerhörd nytta av, bland annat när det gäller infrastrutur, konstaterar Hans Unander.

Nu har han varit kommunalråd i snart två månader och det har varit en omvävande period för både honom, anställda i kommunen och andra. Bland annat har kommunchefen Rolf Davidsson lämnat sitt jobb och ytterligare två förvaltningschefer har lämnat sina jobb i kommunen. Till det kommer ett varsel om att 55 tjänster ska bort, bland annat hela enheter som näringslivsenheten och kostenheten tas bort.

Det var långt ifrån en kommun med lysande ekonomi som Unander skulle styra över, underskotten har varit påtagliga under flera år och det finns ett samlat underskott som måste återställas senast 2018.

– Inför 2016 var det nästan 55 miljoner i samlat underskott, nu blev det plus under 2016, men det beror på att kommunen sålt tomter och mark för 20 miljoner kronor, och det är lite som att sälja huset och äta upp pengarna, konstaterar Unander.

Nu finns det ingen utväg att med osthyvel spara för att få ordning på ekonomin, verksamheter måste plockas bort och det som är lagstadgad verksamhet ska prioriteras.

Det gör det som inte måste finnas i en kommun, kommer att få stryka på foten och blir det så att dessa besparingar inte räcker, så kommer det fler varsel.

– Vi kan inte bara gå med underskott år från år och rädda det hela med att vi säljer våra tillgångar, vi ska vara rädda om det vi har och helst se till att vi får lite mer gemensam egendom varje år, understryker Hans Unander.

Så det handlar inte bara om att se till så ekonomin är i balans, det måste bli ett överskott också. Enligt honom finns det stora investeringsbehov i kommunen, både på skolor och på äldreboenden, vilket det måste finnas pengar till.

– Det kommer att bli några tuffa år, speciellt de första i tiden, men det kommer inte att finnas utrymme för att slarva med ekonomi någonsin igen, betonar Hans Unander.

Han medger att han själv är delaktig i hur det ser ut med kommunens ekonomi, genom att han under 25 år suttit med i kommunfullmäktige.

– Så är det, men trösten är att nu finns det en tydlig vilja att göra något åt det bland alla politiker, så det känns som jag har alla bakom mig i de beslut som nu tas, uppger Unander.

Unander förstår att det kommer att bli tufft för många när de blir av med sina jobb inom kommunen, men tror att de flesta förstår att det går inte längre, när det inte finns pengar till löner, går det inte att ha anställda kvar.

– Jag är helt övertygad om att de som nu måste gå har gjort ett alldeles utmärkt jobb, men när vi inte har pengar, så hjälper inte det.

Han tror att Malung-Sälen har alla möjligheter att bli en kommun med god ekonomi och en bra tillväxt på några års sikt. Inriktningen måste vara att sänka driftkostnaderna och det kan göras på olika sätt, antingen genom att ta bort verksamheter eller göra saker på ett billigare sätt.

– Det behöver inte bli sämre för att det görs billigare, det kan bli lika bra eller bättre belysning även om det sker med lampor som tar betydligt mindre ström, funderar Unander.

Nästa höst får han svar av medborgarna i Malung om vad de tycker om hans olika åtgärder, då är det nämligen val. Är de nöjda får han förnyat förtroende som kommunalråd, är de missnöjda får ha hitta ett nytt uppdrag.

– Så är det, som politiker får man betyg på sitt jobb var fjärde år, men jag hoppas och tror att folket i Malung-Sälen inser att detta måste göras, för våra barn och barnbarn.