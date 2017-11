Distriktsguvenören besökte Rotarymöte i Malung

Årets världspresident är i år Ian Risely från Australien, som har fastställt årets tema till Rotary gör skillnad. Genom alla ideella insatser gör Rotary skillnad såväl i världen som lokalt. Rotary International har 1,2 miljoner medlemmar i 34 000 klubbar i närmare 200 länder. Antalet distrikt är 529, varav 10 i Sverige. Antalet medlemmar är konstant sett över världen med en viss minskning i västvärlden men med motsvarande ökning i Asien.

Rotary bildades 1905 i Chicago och 1916 lades grunden till Rotary Foundation, från vilken stora delar av Rotarys välgörenhetsprogram kanaliseras. Tillgångarna i fonden möjliggör bidrag till projekt på cirka 250 miljoner amerikanska dollar per år i följande fokusområden:

Freds- och konfliktlösningar, förebyggande och behandling av sjukdomar, vatten och sanitet, mödra- och barnavård, grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet och ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

Ett stort projekt som Rotary är starkt involverat i är Polio Plus och End Polio Now. På 1950-talet insjuknade runt 350000 barn per år i världen. Sammanlagt har 2,5 miljarder barn vaccinerats. Idag är polio i stort sett utrotat och det är endast tre länder i världen där polio fortfarande inte är helt utrotad, nämligen Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Summan av all välgörenhet gör att Rotary International rankats som nummer tre i världen bland ideella välgörenhetsorganisationer. Cirka 50000 kronor kommer vårt distrikt till del för lokala eller internationella samverkansprojekt.

Iréne gav vidare en presentation av Shelterbox-programmet inom Rotary. ShelterBox är en internationell katastrofhjälpsorganisation som levererar livsnödvändig materiel till familjer som drabbats av katastrofer. Hjälpen gör det möjligt för drabbade människor att överleva på ett värdigt sätt. I Sverige är Rotary en stark part i den här verksamheten med betydande finansiella bidrag. ShelterBoxen är väl känt inom Malung-Sälen Rotaryklubb då klubben genom olika projekt skapat medel för att köpa in 6-7 boxar.

Rotarys ungdomsutbyte erbjuder ungdomar en fantastisk möjlighet att åka utomlands och studera ett år. Vill någon bo utomlands och studera ett år och lära dig ett nytt språk, få nya perspektiv på sig själv och andra, fördjupa sig i en annorlunda kultur, leva med nya familjer och få internationella vänner för livet, då ska man bli utbytesstudent med Rotary. Alla som är mellan 15-17 år kan söka. Vill någon prova på under några veckor så kan man söka Rotarys sommarutbyte eller lägerverksamhet.

Just nu har Malung-Sälen Rotaryklubb två ungdomar ute i världen, på Tasmanien och i Sydafrika och klubben tar i gengäld ansvar för två studenter, i år från Schweiz och Australien.

Andra lokala projekt, vilka inte kanaliseras via Rotary Foundation, har medgett bidrag på lokal nivå från Malung-Sälen Rotaryklubb till ungdomsaktiviteter, varav kan nämnas bussresor till sommarkollo i Hånäset, byggande av folkracebilar inom ramen av Centralskolans "elevens val", Vi Unga Dansare som har besökt danskurser i London samt till Scoutverksamheten i Malung.

INSÄNT