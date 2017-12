Nu lyfts frågan om natthärbärge i Ludvika

Den skrivelse som Hyresgästföreningen lämnade in till kommunen i september om att ett natthärbärge borde upprättas har nu fått gehör från politikerna. Ett möte anordnades under tisdagen där frågan diskuterades.

– Nu kommer sociala utbildningsnämnden ta frågan vidare på sitt sammanträde under onsdagskvällen, säger Bo Fremén, ordförande i Hyresgästföreningen.