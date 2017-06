Kommunalråden i möte med polisen om polisbristen i norra Dalarna

Den 16 juni gick samtliga kommunalråd i norra Dalarna samman i en skrivelse till polisledningen där de påtalade en djup oro för situationen kring polisnärvaron i området.

Polisstationer är i flera fall näst intill obemannade och kommunalråden tycker bland annat att polisen sviker sitt medborgarlöfte. Flera kommuner ser sig tvingade att hyra in bevakningsföretag, särskilt under turistsäsongen.

På torsdagens förmiddag hålls ett möte i Mora för att räta ut frågetecken, diskutera polisnärvaron och förhoppningsvis få ökade resurser till områdets kommuner.

– Stridslusten finns kvar, sa Mikael Thalin, före mötet.

På mötet deltar kommunalråden Mikael Thalin (c), Orsa, Anna Hed (c), Mora, Ulrika Liljeberg (c), Leksand, Annette Riesbeck (c), Rättvik, Stina Munters (c), Vansbro. Peter Egardt (s) i Älvdalen och Hans Unander (s) i Malun-Sälens kommun kunde inte delta.

Närvarande poliser är lokalpolisområdeschef i Mora, Rune Lindbom och polisområdeschef för Dalarna, Lars Lindahl.