Avgiften fastställd för trädfällningen vid Leksand strand

Under mellandagarna fälldes 50 träd olovligen mellan Leksand Strand och Leksand sommarland. Hälften av träden stod på kommunens mark och den andra hälften på Leksand strands mark, detta gör att markägarna skulle få dela på en sanktionsavgift per träd om 11 075 kronor vilket totalt skulle bli 276 875 kronor per markägare.

Nu har utskottet för samhällsutbyggnad fastställt avgiften till 55 375 kronor för Leksand strand. Summan är justerad med tanke på; det är inte mer än 10 träd som haft en diameter på över 40 centimeter och om man sökt marklov hade fällning av de flesta träden högst sannolikt blivit beviljat.

Något som utskottet också konstaterat är att det på plankartan står att, träd med 40 centimeter i omfång ska sparas, däremot i alla förarbeten till detaljplanen pratar man om 40 centimeter i diameter.

– Andemeningen har varit att spara karaktärsträd, träd med en omkrets på 40 centimeter är inte mer än cirka 12 centimeter vilket hade blivit nästan alla träd, säger Jonas Slars bygg- och myndighetschef på Leksands kommun.

Han säger också att straffavgiften ska vara i rimlig proportion enligt plan- och bygglagen, därför blev den sänkt, för på den aktuella marken fanns det en byggrätt och träden hade inga egentliga naturvärden.

Kommunens straffavgift kommer fastställas på jävsnämdens nästa möte.

Fakta: Leksand Resort bildades 2012 och är moderbolaget till Leksand Sommarland, Leksand Strand Camping & Stugby och sedan 2016 även Mat vid Siljan.

Läs mer: Kommunen riskerar böter för olovlig avverkning i Leksand

Tidningen har sökt Kristin Forsberg, vd på Leksand Strand, för en kommentar men inte lyckats nå henne.