Laddbara personbilar i Dalarna ökar – två dalakommuner har högst personbilstäthet i landet

De laddningsbara personbilarna i Dalarna ökar. Detta visar en sammanställning som myndigheten Trafikanalys har tagit fram. Trafikanalys har tittat på statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Vid utgången av 2017 fanns det, enligt statistiken, 583 laddbara personbilar i trafik i Dalarna. Detta motsvarar 0,4 procent av Dalarnas totala antal personbilar. Siffran är en ökning med 243 bilar jämför med året före, vilket motsvarar en procentuell ökning på drygt 71 procent.

I ett pressmeddelande skriver Trafikanalys att av samtliga bilar som varit i trafik i Dalarna under 2017 så kunde 5,0 procent drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Denna siffra kan jämföras med 0,9 procent 2007.

Samtidigt har andelen bilar som körs på bensin minskat i Dalarna, från 90,4 till 61,7 procent.

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 60 procent jämfört med föregående årsskifte, men står för endast en procent av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, i pressmeddelandet.

Högst andel laddbara personbilar i trafik har Stockholms län med 2,3 procent.

Trafikanalys lyfter även fram ett par fakta om bilparken i Dalarna vid utgången av 2017:

- Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 61,7 procent

- Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 32,6 procent

- Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 4,5 procent

- Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,2 procent

- Andelen laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) uppgick till 0,4 procent

- Andelen övriga bilar (främst elhybrider) uppgick till 0,8 procent

- Totalt fanns det 166 007 bilar i Dalarna, en ökning med 1 943 bilar (1,2 procent) sedan 2016 och en ökning med 17 895 bilar (12,1 procent) sedan 2007

Dessutom konstaterar Trafikanalys att det, efter ett år med rekordmånga nyregistrerade personbilar, vid årsskiftet fanns 4 845 609 personbilar i trafik i landet. Detta motsvarar 480 bilar per 1 000 invånare. I Dalarna var biltätheten 581 bilar per 1 000 invånare, en ökning från 579 bilar per 1 000 invånare året före.

Två dalakommuner har den högsta personbilstätheten. Malung-Sälen och Älvdalens kommun har 683 personbilar i trafik, per 1 000 invånare. Med på topp 10-listan finns även Rättvik (645) och Mora (641).

– Vi ser en ökning av biltätheten i landet eftersom ökningen av antalet bilar är större än befolkningsökningen, säger Anette Myhr.

