Köldchocken: Nationellt isdygn väntas – för första gången på två år

Under måndagen uppmättes låga temperaturer i hela Dalarna.

Men det är inte bara Dalarna som drabbats av en ordentlig köldknäpp, utan även i resten av landet får man ta på sig mössa och vantar. Under tisdagen väntas enligt SMHI ett så kallat nationellt isdygn, då temperaturen under 24 timmar håller sig under nollstrecket i hela landet.

Det senaste nationella isdygnet inträffade vintern 2016, då totalt tre isdygn ägde rum i landet. Statistiskt sett infaller de flesta nationella isdygnen i januari och februari.

För Dalarnas del väntas det under tisdagen bli mellan 10 och 15 minusgrader. Mot slutet av veckan ska temperaturerna mildras lite, även om de fortsatt ska hålla sig under nollstrecket i hela länet.

