Nomads har spelat ihop i 36 år och inspirerat band som Hellacopters och Sator. Ett välkänt band för många Hedemorabor.

Många har också önskat country och så blir det. Country Circus bjuder på akustisk countryrock/americana.

Ovanpå detta uppträder Presidents & Heroes, "ett punkigt Mumford and sons", Loudmouth med "old school New York garage" och isfruun från Norrköping med "ångestinfekterad punkrock".