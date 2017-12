Hardcore Superstar och Killswitch Engage till Sweden Rock

Hardcore Superstar, Killswitch Engage, In This Moment, Shooter Jennings, Madam X och Brian Downey's Alive and Dangerous är de band som ingår i Sweden Rocks senaste bandsläpp inför festivalen nästa år.

Det amerikanska metalbandet Killswitch Engage kommer att vara förband på Iron Maidens Europatunré under sommaren 2018, vilket är varför de hakar på även till Sweden Rock.

Gällande svenska Hardcore Superstar så meddelar festivalen att bandet fått i uppdrag att avsluta festligheterna under festivalens öppningsdag.

Det är sedan tidigare klart att bland annat Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest och Helloween spelar på Sweden Rock nästa år.

Festivalen äger rum den 6-10 juni 2018.