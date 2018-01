Rekordmånga julgranar samlades in – värmer upp Ria-stugan: "Stort tack!"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Detta var sjätte året i rad som personal från Falu Energi & Vatten samlade in julgranar som Faluborna ställde ut. Totalt samlades det in 5 436 julgranar, vilket är nytt rekord. 2014 samlades det in 5 057 granar.

I Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö fanns containrar uppställda vid Falu Energi & Vattens värmeverk. Nästan 300 granar ställdes in i dessa containrar.

– Jättekul att så många tog chansen att använda vår graninsamling. Faluborna visar på gott samarbete för ett hållbart Falun. Stort tack! säger hållbarhetschefen Hanna Bergman i ett pressmeddelande.

Julgranarna fraktades till Västermalmsverket där de eldades upp för att bli till miljövänlig el och värme. Men Falu Energi & Vatten påpekar att granarna inte bara genererar el och värme i Västermalmsverket utan även ger värme till Ria-stugan i Falun.

– För varje gran som samlas in skänker vi tre kronor, vilket ger värme till Ria-stugan under nästan fyra kalla vintermånader, säger Hanna Bergman.

