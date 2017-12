Julmarknadsbesökare parkerade vid macken – blockerade vägen för lastbilschauffören Daniel: "Fick lägga mig på tutan"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Daniel Larsson var på väg hem från Sundsvall med sin lastbil med släp, ett ekipage på totalt 24 meter, på söndagskvällen. Han beslöt sig för att svänga in på ST1/Shell-macken vid Gruvrondellen i Falun.

– Där stod två personbilar parkerade, så att jag inte kunde komma förbi. Jag kunde inte heller backa, så jag blev tvungen att lägga mig på tutan till dess att ägarna till bilarna dök upp, berättar Daniel Larsson.

En stund senare dök det första sällskapet upp från julmarknaden. Daniel kunde dock inte passera förrän även den andra bilen hade flyttats.

– När det andra sällskapet kom från julmarknaden så gick jag ut och frågade varför de hade parkerat just där, så att de blockerade vägen för alla större fordon. De skyllde på att det hade stått flera andra bilar där när de kom till platsen, säger Daniel Larsson.

Han tror dock att han hade tur i oturen.

– Jag blev stående en kvart ungefär. Det var nog tur att jag kom så pass sent, så att julmarknaden var på väg att avslutas.

Nu vill han uppmana personbilförare att tänka till lite när de parkerar sina bilar, speciellt vid arrangemang som julmarknader.

– Det blir ofta så här vid större arrangemang, men nu i söndags var det extremt. Folk tänker kanske inte på att lastbilarna rullar även på söndagarna. Och när några ställer sig där så följer andra efter. Man måste tänka lite på de större fordonen också, att man inte ställer sig i vägen för dem, säger Daniel Larsson.

Han fortsätter:

– När det gäller folk som parkerar slarvigt utanför en mack så brukar jag inte bry mig, ett ärende på en mack går ju rätt snabbt. Då är det värre vid en julmarknad. Vi har ju körtider att följa. Om jag skulle köra för länge, efter att ha blivit fast på en obemannad mack så här, så spelar det ingen roll vilka ursäkter jag har, både jag och åkeriet får böter direkt.

Han frågar sig även om det inte finns sunt förnuft längre.

– Jag trodde väl aldrig att folk skulle ställa sig så tokigt på en obemannad bensinmack, men tydligen. Det är samma sak på den platsen under sommaren, när folk ska ner till skateparken. Då händer det ofta att de parkerar lite slarvigt så att man inte kommer in med lastbilen. Just den här macken är lite speciell på det sättet, att folk parkerar slarvigt, säger Daniel Larsson.

