Hanna Enlöf och Ylva Eriksson i Good Harvest har ett framgångsrikt år bakom sig med skivsläpp och turné som uppvärmningsakt till Per Gessle. Nyligen sågs de uppträda med sin låt "Far beyond" på Idrottsgalan.

TV: Se Faluduon Good Harvest speciella framträdande på Idrottsgalan

Nu är det klart att Faluduon uppträder på Gröna Lunds lilla scen den 24 juli klockan 20.00.

Häng med backstage med hyllade Good Harvest