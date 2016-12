Bygget av ny stadsdel i Falun i startgroparna

Det byggs ordentligt i Falun just nu och bara under 2016 har detaljplaner antagits och eller vunnit laga kraft som motsvarar 600 bostäder.

Nu står ett helt nytt område i Falun inför en exploatering - Myranområdet och den delen som ligger närmast Scandic och Högskolan Dalarna.

När miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under onsdagen höll sitt sista sammanträde för året beslutade man att skicka ut den framtagna detaljplanen på samråd.

Närmast E16 föreslås lokaler för kontor, utbildning, med mera samt hotell och studentbostäder samt en tomt för förskola eller vårdboende.

- För mig blir det nästan som en ny stadsdel, kommenterar Gahnshag.

Totalt handlar det om mellan 150 till 250 nya lägenheter

Godkänns detaljplanen möjliggörs även att man kan bygga bort korsningen Regementsvägen/E16 och ersätta den med en rondell istället.

Idag är det Fortifikationsverket som äger marken och som även ansvarar för försäljningen. Kommunen genomför däremot det påbörjade planarbetet.

- Tanken är smålägenheter av studentkaraktär, sen finns även vanliga bostäder med i förslaget, fortsätter Gahnshag vars förhoppning om att planarbetet ska vara klart någon gång under 2017.

Då det är mycket bostäder på gång just nu i Falun - hänger övriga verksamheter med så som förskola, skola och omsorg?

- Under 2016 skapades möjlighet till 600 nya bostäder i antagna detaljplaner. Däremot är det inte klart attalla ska byggas nu, utan det är en möjlighet under flera år. Vi har målet att minst 200 nya bostäder ska byggas per år. Det har kommunens övriga verksamheter med i sin planering, sedan påverkas de av på vilka platser det byggs, kommenterar Gahnshag.

Men även på övriga Myran-området är mycket på gång.

På den ostligaste delen, mittemot Handelsplats Majoren, har Rolf Ericson Bil köpt hela området.

Just nu pågår byggnationer av VA-ledningar och gator. Därefter kommer Rolf Ericson Bil stycka av några tomter till andra etableringar. två tomter kommer man dock behålla själva - en för drivmedelsanläggning och en för tomt för bilförsäljning.

Mellan det område som Rolf Ericson Bil har köpt och den nya planerade stadsdelen närmast högskolan ska nya dammar som ska ta hand om dagvatten byggas. Det arbetet beräknas starta under vintern.

