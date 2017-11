Dalaliberaler till nationella landsmötet för att vända den tuffa opinionsvinden

För dig som är pluskund:

Dalaliberaler laddar för landsmötet.

Bo nygammal ordförande.

Pläderade för Storregioner.

I senaste Inizio-mätningen som presenterades i veckan fick Liberalerna endast 3,3 procent av rösterna. Det är det lägsta stödet för partiet under mandatperioden. Om mätningen hade varit ett valresultat hade partiet inte kommit in i riksdagen. I helgen, med start på fredag, håller Liberalerna sitt stora landsmöte i Västerås - under parollen "framtiden är liberal".

Från länet deltar tolv representanter, fem av dem är röstberättigade ombud.

– Som den gamla pedagog jag är så är skolfrågorna alltid det som jag ser som viktigast. Hur fixar vi skolan? Jag ser också rekryteringen av kompetent personal till den offentliga sektorn som oerhört viktig. Detta ska vi bland annat ta ställning till under helgen, när vi diskuterar 17 rapporter och ett stort antal motioner vi tagit fram inför landsmötet, säger Bo Brännström.

Bo Brännström menar att välfärden i Sverige och då även i Dalarna står inför stora utmaningar.

– De kommande tio åren kommer barnen och de äldre bli fler i Sverige. Samtidigt minskar andelen skattebetalare. Vi partier måste hitta lösningar på detta. Vi måste hålla i plånboken, hur tråkigt det än låter. Det är avgörande. Exempelvis hur ökar vi produktiviteten i sjukvården utan att kostnaderna skenar, säger han.

Bo Brännström tror att partiet kommer återfå förtroendet i opinionen.

– Efter och under landsmötet kommer det börja ta sig. Vår nya politik kommer ge resultat. På samma sätt som Moderaterna fick ett uppsving efter sin stämma och partiledarbytet. Vår partiledardebatt är över och vi kommer med all sannolikhet välja om Jan Björklund som vår partiledare, säger han.

Liberalerna i Dalarna var ett av de första partidistrikt som gav sitt stöd till partiledaren Jan Björklund, när han tidigare utmanades av Birgitta Ohlsson.

– Vi i Dalarna var tidigt ut med vårt stöd till honom. Han är en bra talare, är smart och kan förklara vår politik på ett bra sätt. Det var fel att byta i nuläget. Jan Björklund är dessutom lyhörd och förankrar saker innan han går ut med något. Vi har en bra framtid med honom. Vi är inte alls lika toppstyrda som exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna, säger länsordförande Bo Brännström (L).

Till landsmötet i Västerås kommer drygt 600 liberaler från hela landet, 183 av dem är röstberättigade ombud. Landsmötet hålls vart annat år.