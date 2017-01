Dags för Batterijakten 2017 – vilken klass blir bäst i Dalarna i år?

Batterijakten 2017 är ett initiativ för att öka miljömedvetenheten hos barn och pågår mellan den 1 februari och den 5 april. Förutom äran får den vinnande klassen 50 000 kronor till klasskassan och en exklusiv träff med Batterijaktens frontfigurer - den omåttligt populära YouTube-gruppen IJustWantToBeCool .

Förra året deltog 36 klasser från Dalarnas län i Batterijakten. I länet vann klass 4A från Halvars skola i Borlänge. De samlade in otroliga 105,2 kilo per elev och klassen samlade totalt in 2,1 ton batterier.

Tävlingen Batterijakten har anordnats i tre år och under dessa år har fler än 100 000 elever deltagit och tillsammans samlat in drygt 750 ton batterier som återvunnits över hela Sverige. Faktum är att de deltagande eleverna varje år har återvunnit närmare en tiondel av alla batterier som återvinns i Sverige under ett helt år.

En nyhet för i år är att tävlingen är uppdelad i tre deltävlingar; en utbildningsdel, en kreativ del och en insamlingsdel. Det gäller för klasserna att samla in så många poäng som möjligt i varje delmoment.

– I år är Batterijakten bättre än någonsin. Vi har gjort om stora delar av tävlingen för att göra det enklare, mer inkluderande för alla och inte lägga lika stor vikt vid mängden insamlande batterier, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent, i ett pressmeddelande.

– Tack vare den nya tävlingsmodellen är förväntan att den totala miljönyttan blir större än tidigare. Årets upplaga inkluderar fler priser än någonsin och vi arbetar för att sporra elevernas kreativitet och engagemang för återvinning, fortsätter Johanna Ragnartz.

Initiativtagare till Batterijakten är Håll Sverige Rent, VARTA Batterier och Clas Ohlson, som gemensamt vill verka för att fler batterier återvinns i Sverige. Mer information om Batterijakten och det nya tävlingskonceptet återfinns på www.batterijakten.se