Mats Goldberg föreläser om sitt simäventyr – 50 mil i Dalälven

Till vardags pluggar tidigare Säterbon Mats Goldberg i Älvdalen där han läser till fjäll- och äventyrsledare.

– Det är en yrkeshögskoleutbildning, en jättebra utbildning. Jag började i augusti, berättar Mats Goldberg.

Tidigt i augusti i fjol avslutade Mats Goldberg sitt simäventyr Dalälven Swim – 50 mils simning i Dalälven under omkring 30 dagar. Han startade i Hällsjön norr om Idre i början av juli och nådde målet i Furuvik en månad senare. Han tältade efter vägen och hade därför hjälp av en medpaddlare som transporterade tältet och provianten. Just den här detaljen blev dock inte riktigt som planerat.

– Jag kom fram i tid till Furuvik, men eftersom min medpaddlare blev sjuk så var jag själv tvungen att paddla en bit med packningen, så jag simmade inte hela sträckan, säger Mats Goldberg.

Han fick dock hjälp av flera olika medpaddlare efter vägen.

– Tack vare artiklar i media, bland annat DT:s Nisse Schmidt, så fick jag napp med flera olika medpaddlare som hjälpte mig. Så jag tog mig från Idre till Furuvik på 30 dagar, men inte riktigt så som det var tänkt, säger Mats Goldberg.

Nu senast har han varit omskriven efter att, som ende svensk, ha ansökt till den ryska TV-showen "Game 2 Winter".

– Det har kallats för ryska "Hunger Games", men det är lite överdrivet. Även om showen är inspirerad av filmerna och böckerna om Hunger Games så går det inte ut på att döda varandra, som i Hunger Games, säger Mats Goldberg.

Ansökningen till TV-showen är lite annorlunda.

– Man ansöker och sedan gäller det att ragga "röster" till sin sida via Internet och sedan få folk att dela omröstningen i sociala medier. Just nu ligger jag på 23:e plats. 30 deltagare blir uttagna, så just nu skulle jag komma med. Det är häftigt, säger Mats Goldberg.

Stoppdatumet för omröstningen har dessutom flyttats fram, från den 1 mars till den 1 maj.

– Sedan får de 30 utvalda deltagarna åka till Ryssland den 15 juni och genomgå hälsoundersökningar och utbildningar innan showen börjar spelas in, säger Mats Goldberg.

På torsdag kväll kommer Mats till Borlänge och håller en föreläsning på Naturkompaniet på Norra Backa.

– Vi kör i gång klockan 19.00 och man behöver inte anmäla sig på förhand. Vi kommer att vara i själva butiken, eller i personalrummet, beroende på hur många som kommer för att lyssna, säger Mats Goldberg.

Vad kommer du att föreläsa om?

– Jag ska berätta om mitt simäventyr i Dalälven i somras. Lite om mina förberedelser och planering inför simningen, lite om de hinder jag stötte på längs vägen och så lite om hur det har varit efteråt. Det kommer att handla om att sätta upp mål, vad åhörarna behöver tänka på för att själva genomföra ett äventyr, säger Mats Goldberg.

Har du föreläst mycket sedan ditt simäventyr?

– Det har blivit litegrann. På tisdag åker jag faktiskt till Göteborg för att föreläsa för gymnasieelever om att sätta upp mål och att man måste våga för att kunna genomföra det man vill göra. Sedan blir det föreläsningen i Borlänge på torsdagen och så ska jag på Vildmarksmässan i Stockholm nästa helg. Det är mycket på gång, säger Mats Goldberg.

