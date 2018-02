James ska springa 21 kilometer iklädd en noshörningsdräkt: "Som att springa inuti en stor chipspåse, inne i en bastu"

För vissa låter Göteborgsvarvet som en rejäl utmaning med sina 21 kilometers löpning.

Borlängebon James Last höjer svårighetsgraden en aning – genom att springa halvmaran iklädd en tolv kilo tung noshörningsdräkt.

– Syftet är att samla in pengar till "Save the Rhino", berättar James Last.