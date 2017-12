Borlänge i andakt efter Norén-brödernas konsert

Den mer än åttio år gamla Borganäskören, sedan tio år tillbaka ledd av Marcus Moszny, inleder med en lågmäld Stilla Natt. Det är tydligt att bröderna Norén, i synnerhet Gustaf, tilldelats ganska fria roller. Han leder åskådarna genom hela programmet på ett väldigt kyrkligt och högtidligt sätt. Det känns också som att han hittat en bra balans för att behålla greppet om konsertens helhet utan att fullständigt ta över tillställningen. Med en lagom mängd humor skapar han en för kvällen perfekt stämning och håller intresset på topp.

TV: Se Borganäskörens magiska julkonsert med Calle, Gustaf och Viktor Norén

En ödmjuk Gustaf Norén är inte sen med att visa sin glädje över att musikstuderande elever från Rytmus tagit plats på scenen. Dessa gymnasieelever är en del av helheten under hela kvällen. Kören är stor och fyllig och skiner som allra klarast under de klassiska psalmerna men även under låtarna från State of sound. Blandningen av enkel popsång och fylliga körarrangemang fungerar som bäst under låten Higher love, ett samarbete mellan Viktor och Gustaf.

Merparten av Gutafs framträdanden genom åren har knappast varit i kyrkor men han tyckts besitta en intuitiv vetskap om hur kommunikation bäst sker oavsett forum och arena. Det är riktigt imponerande att ta del av, få människor har dessa kvalitéer. När Strövtåg i hembygden spelas är han i sitt esse och levererar innerlig sång kompletterat med munspel. Det hela fungerar mycket bra tillsammans.

Under en känsla av vintrig andakt avslutas konserten med stämningen i topp. Högtidligt är ett bra ord för att sammanfatta kvällens föreställning. Ett mycket bra betyg till alla inblandade.

Vad: Borganäskörens julkonsert med bröderna Norén

Var: Stora tuna kyrka, Borlänge, 20 december

Publik: ca 500

Betyg: 4

Olle Ekman