Bildextra: Titta in i Musikhjälpen-glasburen

Det är inte helt lätt att ta sig in till Musikhjälpens backstageområde. Via en låst snurrdörr, en vakt som delar ut besöksbrickor och slutligen grönt ljus från en platschefen Karl-Johan Paulsson släpps ett litet medieuppbåd in bakom kulisserna.

– Det är drygt 150 personer som jobbar med årets insamling i Umeå, från programledarna som syns i rutan och hörs i etern till en rad tekniker, sociala medier-ansvariga, musikförläggare och personal som roddar med direktsändningarna i radio och tv.

– Det är därför vi tar all den plats vi tar här på torget, konstaterar Karl-Johan Paulsson.

– Det tar en vecka att bygga upp området, och sedan några dagar att plocka ner det. Det de flesta ser utifrån tar bara 1-2 dagar, men det är mycket bakom som ska fixas, fortsätter han.

Bland annat finns en stor, två våningar hög barack med Musikhjälpens redaktion, ett stort mattält med servering och soppkök till all personal och programmets gäster, och en stor videoskärm håller på att hissas upp med målet att kunna synas ända från tågstationen högst upp på Rådhusesplanaden. Därefter släpps vi, via en röd matta, in till Musikhjälpens hjärta: glasburen.

– Det är här det händer, och här vi stänger in programledarna från måndag klockan 20 och sänder live dygnet runt, säger Karl-Johan Paulsson.

Även om fundamentet finns på plats så är det mycket som ska fixas vid VK:s besök. Det hänger sladdar och ligger inredning överallt, lampor håller på att sättas upp och en enorm teknikpark ska på plats.

Bakom det inredda sändningsområdet finns programledarnas badrum och sovrum, spartanskt gjort med två våningssängar, rödvita sängkläder och en konstgjord julstjärna på en pall.

– Det här är det glamourösa livet som programledare för Musikhjälpen, säger Karl-Johan Paulsson skämtsamt.

– De går på ett rullande schema och byter av varandra att sova. På natten sänder de ensamma, men vi tar alltid in en nattkompis som ofta är en känd person som sitter med dem.

Framför glasburen finns kravallstaket och inifrån glasburen kan de tre programledarna Farah Abadi, Kalle Zackari Wahlström och Molly Sandén interagera med Umeåpubliken på Rådhustorget. Det finns också en insamlingslucka för att skänka pengar eller önska en låt direkt in i buren.

I burens ena hörn byggs en scen för de uppträdande artisterna, såväl lokala förmågor som nationella storheter.

– Det är allt från ensamma artister till luciatåg och tolvmannaband. Det blir lite trångt, men det är mysigt och lite så Musikhjälpen ska vara, säger Karl-Johan Paulsson.

Musikhjälpen har arrangerats av Sveriges Radios P3 och SVT i tio års tid, och har vuxit till ett jättearrangemang som engagerar många runt om i landet.

– Det är superhäftigt. Det är få program som blir så genuina och varma som Musikhjälpen. Från början var det mycket pengafokus, men nu försöker vi fokusera ännu mer på engagemanget. Pengarna är inte det viktigaste på det sättet, utan att man engagerar sig, säger Karl-Johan Paulsson.

Årets Musikhjälpen har temat Barn är inte till salu, och samlar in pengar för att motverka sexhandel med barn. Programmet livesänds dygnet runt i P3 och på SVT/SVT Play med start på måndag kväll.

Evelina Åberg