Snart börjar tävlingen om central mark i Avesta – Intresset för Mattsbohöjden har varit stort

Just nu pågår en så kallad markanvisningstävling i Avesta kommun. Ett markområde vid Lönngränd i Krylbo har erbjudits till försäljning till privata bostadsbolag. Företagen har till den sista januari på sig att lämna in förslag på bostäder som kan byggas i området. Än så länge är det oklart hur många tävlingsbidrag som kommit in.

– Det kan jag inte riktigt svara på. Vi kan inte gå in och titta i systemet förrän sista januari. Det är sådana regler. Men det har inte varit så jättemånga frågor som jag fått svara på. Vi hoppa på större intresse för Mattsbohöjden, säger Ulf Lademyr.

Varför tror du att det området är mer intressant?

– Mattsbohöjden ligger centralt i Avesta. Där kan man vara säker på att få hyresgäster. Det är högre tryck i Avesta än det är i Krylbo. Vi har fått fler frågor om Mattsbohöjden än om Lönngränd redan, säger Ulf Lademyr.

På måndag väntas tävlingen om Mattsbohöjden starta efter att kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott fattat beslut i frågan.

Kommunens tjänstemän har tagit fram kriterier för markanvisningstävlingen för Mattsbohöjden. Där går det att läsa att företaget som vinner rätten att bygga på marken ska ta hänsyn till grönområdet som finns på Mattsbohöjden.

– Området är ganska stort samtidigt som att det är ett uppskattat grönområde. Vi tror att det kan kompletteras med bostadsbebyggelse men 50-60 procent av det gröna bör ändå kunna vara klar, säger Peter Granqvist, handläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen.

