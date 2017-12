Priset på skogsfastigheter når trädtopparna: "Stockholmare drömmer om att ha skog och kunna jaga"

Han och frun Cecilia är en av många skogsägare i Dalarna. Faktum är att länet är unikt när det gäller antal skogsfastigheter. Hälften av Sveriges alla skogsskiften finns i Dalarna. På grund av att gårdarna i länet förr inte gick till äldste sonen vid arvskifte utan delades upp mellan manliga och kvinnliga arvingar, blev det många mindre markområden.

För paret Öster var det också genom arv som de kunde bli skogsägare. De kommer båda från skogsägande familjer och hade blivit "utlösta" vid arvskifte. Tillsammans letade de efter en skogsfastighet att köpa och den fann de till slut utanför Fors i Avesta kommun.

Med åren har de kunnat köpa på sig mer skog i närheten. Marken i sig har varit en god affär

liksom för andra skogsägare.

– När vi köpte 1990 betalade vi 97 kronor per kubikmeter. Virkespriset var då 300 kronor per kubik. Numera betalas skogsfastigheter med 500 kronor per kubikmeter och här omkring får man 300 till 400 kronor kubik för virket. Dalarna har bland de lägsta virkespriserna, säger Leif Öster.

Under de 28 år som han har haft skogsfastigheten har han märkt att skogens värde har förändrats från att främst ha varit ett virkes- och energiförråd till att bli ett sätt att få högre livskvalitet. När LRF Konsult i år har frågat skogsägare i Sverige varför de äger skog svarar 38 procent att de gillar känslan att äga skog. 19 procent säger att främsta anledningen till att de äger skog är att få rekreation och kunna jaga.

– Svenskarna har mycket pengar nu och kapitalet söker sig till fasta tillgångar. Dessutom finns det en dold gröna vågen. Stockholmare drömmer om att ha gård och kunna jaga, säger Leif Öster.

Enligt Skogsbarometern 2017 uppger endast 8 procent av skogsägarna att de äger mark för att de vill ha löpande avkastning. 31 procent äger skog för att de anser att den är en god långsiktig investering.

– Jag tillhör den gruppen. Det är roligt och intressant att äga skog. Det mest fantastiska är att den växer vad som än händer. En vacker dag växer skogarna i Sverige med en miljon kubikmeter oavsett vad politikerna hittar på, säger Leif Öster, och ser finurlig ut.

Det är en paradox att skogen är mer värd när den står orörd än när den huggs ner och säljs som virke. Om man avverkar en del skog för att få loss pengar, exempelvis för ett arvskifte, så blir skogsfastigheten som helhet mindre värd. Det gör det svårare att lösa arvsfrågor till exempel.

För en stor del av skogsägarna har prisuppgångar och -nedgångar ingen större betydelse.

– För många är huvudmålet att nästa generation ska få ta över, säger Leif Öster.

Just att skogsmarken stannar i släkten från generation till generation gör att förhållandevis lite mark finns till salu på den öppna marknaden. Enligt Skogsbarometern 2017 köptes 63 procent av alla skogsfastigheter från föräldrar eller syskon, 17 procent kom från "annan släkting" och endast 20 procent såldes via den öppna marknaden.

Det kan finnas många skäl till att fastighetspriserna trissas upp. Leif Öster tar ett exempel från södra Dalarna. En fastighetsägare bjöd 1000 kronor per kubikmeter för skogsmark, istället för det vanliga 500 kronor per kubik. När säljaren ringde upp för att få höra varför så svarade spekulanten.

– Jag har ett jättebra skäl. Jag vill inte att grannen ska ha det!