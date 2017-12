Jättesågningen av Avesta kommun: "Är rena parodin"

Tom Hansen har lång erfarenhet av vägskötseln i Prästjorden i Avesta. Enligt honom har det varit problem vintertid under lång tid – men inför julhelgen tycker han att det spårat ur.

– Går man ut nu är det med livet som insats. Det är rena parodin här uppe. Jag har ifrågasatt plogning och sandning tidigare, men nu är måttet rågat, säger han.

På gatan utanför hans hus är det ren glansis, vilket han påtalat för kommunen.

– Jag ringde till jouren här och det skulle ta det vidare, men det händer ingenting. Jag förstår inte vad man väntar på? Det kan inte bli så mycket halare i alla fall. Jag har jobbat i snösvängen själv tidigare och vet hur läget är. Som det ser ut just nu, det är under all kritik.

Han har försökt föra upp frågan i kommunen men ingenting har hänt.

– Vi betalar ganska hög kommunalskatt även här. Nu gick man ut med att man fått 46 miljoner till vägförbättringar, men det har vi inte sett någonting av här. Jag vet inte om det innefattar plogning och sandning, men uppenbarligen inte eftersom inget görs, säger han.

På gatujouren i Avesta bekräftar man problemen och flera påringningar om isiga gator – men hänvisar frågan vidare till kommunservice.

AT har utan framgång sökt Avesta kommun för en kommentar.