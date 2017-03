Hemköp vill bygga ny butik vid riksväg 70 "Jag ser positivt på det"

För dig som pluskund: Två långlivade företag reste sig ur en konkurs i Horndal – "många jobb som räddades"

– Jag ser positivt på det men än är ingenting påskrivet, säger Peter Bergwall som idag driver Tempobutiken i Skogsbo och är tänkt som blivande Hemköphandlare.

Mio i Avesta köpte för två år sedan fastigheten intill där det förr varit bensinstation. Möbelföretaget har letat en lämplig granne och nu tycks det vara en på gång. Det är Tempo i Skogsbo som vill flytta 300 meter närmare riksväg 70.

– Det är en arbetshypotes vi har. Vi närmar oss men jag vill inte säga att det är klart än, säger Peter Bergwall.

Anledningen till att han vill flytta är att det är dåligt med utrymme i mataffären.

– Butiken är för trång. Både arbetsmiljömässigt och för kunderna, särskilt på fredagar, säger Peter Bergwall.

Om allt går i lås kan affären öppna sent under 2017 eller under 2018.

Det är Hemköp som vill driva den nya butiken.

– Ingenting är klart. Vår ambition är att flytta Tempo i Skogsbo och göra om den till en Hemköpbutik, säger Claes Salomonsson, presschef för Axfood.

Han lägger till att tanken är att butiken ska bli handlarägd. Än så länge finns inget bygglov för uppföra butiken. Enligt miljö- och byggförvaltningen tillåter detaljplanen fordonsservice, handel och kontor på fastigheten.

Det börjar synas på marken att någonting är på gång på tomten. Under onsdagen restes det ett stängsel runt fastigheten intill Mio.

För knappt en vecka sedan fick miljö- och bygg in en ansökan om lov till att riva byggnaden på fastigheten. Den är ännu inte beviljad.

Mikael Mårtensson, som äger Mioaffären och även fastigheten intill, säger att han räknar med att lämna in en ansökan om bygglov under nästa vecka eller veckan efter.

– Jag ser med spänd förväntan fram emot det här. Jag och Peter Bergwall och Hemköp är överens men alla tillstånd ska komma på plats också, säger Mikael Mårtensson.