Garpenberg rena guldgruvan för Boliden – två miljarder i vinst

Under hela 2016 hade Boliden ett rörelseresultat på totalt 5,1 miljarder kronor. En stor del av den vinsten kommer från Garpenbergsgruvan – 2,06 miljarder kronor. Om man delar upp det på 365 dagar visar det att verksamheten i Garpenberg gjorde ett positivt rörelseresultat på 5,6 miljoner kronor per dag. Under 2015 var rörelseresultatet för Garpenberg 1,45 miljarder.

Det starka resultatet för Garpenberg förklarar företaget med att 2016 var första året med full produktionstakt i de nya anläggningarna. Det starka förbättringen av resultatet berodde på högre anrikad volym och förbättrat zinkpris. Företaget skriver också att Garpenbergs anrikning nådde en ny rekordnivå. Det förklaras bland annat med att det var mindre underhållsstopp än under tidigare kvartal.

Läs mer: Boliden har hittat något stort på djupet runt Garpenbergsgruvan

I delårsrapporten skriver bolaget att utdelningen till aktieägarna kommer att öka från 3,25 kronor per aktie till 5,25.

Aktiemarknaden har varit starkt positiv till rapporten och Bolidens aktie hade vid 12-tiden stigit med 6,5 procent.