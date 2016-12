SOS Alarm fick in ett larm om en brinnande bil några kilometer norr om Horndal under måndagseftermiddagen. Bilen hade svängt av riksväg 68 och stod en bit in på en skogsväg. Räddningsttjänsten var snabbt på plats och släckte branden.

Polisen kunde konstatera att inget brott hade begåts utan att branden hade uppstått på ett naturligt sätt. Ingen person ska ha kommit till skada.