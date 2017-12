Anders K Gustafsson: Jag tycker också att Metoo är jobbigt

KRÖNIKA. Någon piper ”män blir också utsatta för sexuella övergrepp”.

Bespara mig sådana kommentarer.

Alla övergrepp är fruktansvärda, men den som inte kan skilja på ett mönster och ett undantag lever med skygglappar, skriver Anders K Gustafsson.

LÄS MER: Paulina utsattes för våldtäktsförsök på sitt första jobb – höll tyst i fyra år

LÄS MER: "Vi är bland de utsatta" - Flera skådespelare från Dalarna i #metoo-upprop

LÄS MER: KARIN WALLÉN: Det var det där med sexet

Året går mot sitt slut och detta är den sista Pralinkrönikan för 2017. Det finns mycket kul man skulle kunna skriva om så här helgen före jul. Klapphets, familjekrockar, barn som säger roliga saker till tomten.

Eller så ger man sig på att försöka sammanfatta året som gått. Jag provar.

Innan oktober hände en massa saker, jag minns inte så noga.

Sedan hände Metoo. Det känns i alla fall som om det överskuggar det mesta av årets händelser i Svergie.

Det är en rörelse som startades av Tarana Burke redan 2006, men som tog fart efter att filmmogulen Harvey Weinstein pekades ut som sexförbrytare av ett stort antal kvinnor och skådespelaren Alyssa Milano återanvände hashtaggen på Twitter.

I Sverige har genomslaget varit massivt, kanske större än någon annanstans. Det ska vi vara stolta över. Samtidigt gjordes nyligen en opinionsundersökning som visade att 45 procent av tillfrågade män tyckte att Metoo hade gått för långt.

Jag tycker också att Metoo är jobbigt. Men inte för att debatten har "gått för långt”, utan för att den orimliga verklighet som kvinnor får utstå och tvingas förhålla sig till har blivit så påtaglig.

Och även om fokus i kvällspressen må vara kändisar från medie- och nöjesvärlden, så har bransch efter bransch i samhället samlat berättelser från kvinnor som drabbats av mäns sexuella trakasserier. Jurister, byggnadsarbetare, artister, journalister, kyrkfolk, restauranganställda, försvarsanställda och, kanske de mest utsatta, prostituerade hör till yrkesgrupper som samlat sina vittnesmål.

Metoo är inget kändisfenomen, att påstå det är att förminska kraften. Det är en gräsrotsrörelse i ordets rätta bemärkelse, som organiserats på olika håll oberoende av varandra. Den som tror att folk gnäller över någon som flörtar eller ger en komplimang har inte läst. Ansiktet har gnuggats i konkreta, upprörande och gripande vittnesmål. Allt handlar naturligtvis inte om rena våldtäkter, men stort som smått hänger det samman i en väv av sexism.

Det mest plågsamma uppropet att ta del av har varit det från barn och unga i skolans värld. Sveken från vuxna som antingen tittar bort, bagatelliserar – eller själva utsätter barn för kränkningar – gör ont att läsa om. ”Boys will be boys” kan inte längre ursäkta vadsomhelst. Vore det inte fint om vi framöver kunde låta uttrycket ”boys will be boys” signalera empati istället för aggressivitet?

Vissa män med en stor plattform i offentligheten har ojat sig högljutt. Alexander Bard, en man som gjort sig en karriär på att mobba ungdomar med artistdrömmar, varnar för mobbningstendenser. I nästa andetag hånar han de som vittnar om övergrepp. Journalistveteranen Staffan Heimersson brakade på i samma anda, men med ännu mindre fingertoppskänsla. "Sexualitetens glädje" dör om vi inte har överseende med de manliga förövarna, menade han bland annat.

Bard och Heimersson är två äldre män, med mossiga värderingar som vittrar sönder i takt med att deras vitnande hårstrån lossnar. Samtidigt försöker Bard göra sig till tolk för en ”ny” mansrörelse. Jag hoppas att han misslyckas totalt.

Någon piper ”män blir också utsatta för sexuella övergrepp”. Bespara mig sådana kommentarer. Alla övergrepp är fruktansvärda, men den som inte kan skilja på ett mönster och ett undantag lever med skygglappar.

Omsorgen om män som riskerar att ”hängas ut” verkar också hos vissa vara större än om de kvinnor som drabbats. Handen på hjärtat, hur många har egentligen fått stå med skammen offentligt? Av tusentals vittnesmål så är det en handfull, mer eller mindre kända, personer som fått sitt namn publicerat i etablerad media.

Vissa av dessa namnpubliceringar har kanske varit tveksamma och vårdslösa, ur ett pressetiskt perspektiv. Samtidigt tror jag att Metoo-rörelsen inte hade fått samma kraft om inte ett antal profilerade män pekats ut med namn. För några år sedan kom det liknande initiativet #prataomdet. Det var bra, men genomslaget blev inte så brett, trots fina utmärkelser. Där #prataomdet stannade på en abstrakt nivå känns Metoo som en kvast som sopar rent. När dammet lagt sig kommer det att vara lättare att andas både för män och kvinnor. Det gäller bara att inte slarva bort den här chansen – alla vet att den största utmaningen efter en storstädning är att fortsätta hålla rent.

Och, förresten, jag vågar nog lova att flörten kommer att överleva Metoo – ännu mer förförisk.

PS. Detta är inte bara årets sista Pralinkrönika, det blir också den allra sista för min del. I januari börjar jag en ny tjänst, som DT:s kulturredaktör. Spännande och roligt – och vill ni läsa mer av mig så är det bara att bläddra, eller klicka, till den kulturavdelningen. DS.

VECKANS TIPS:

Jill Johnsons ibland spelade aningslöshet lurar ingen, men nya säsongen av Jills veranda är lika bra som de tidigare. Kolla till exempel på avsnittet med Maxida Märak, fullt med fina möten och bra musik.