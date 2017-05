Smugglingsbrott och beslag blir fler och större

Genom Idre rullar det en hel del sprit, öl och cigaretter på väg till framförallt Norge. Varje år stoppas ett antal transporter med smuggelvaror av tullen i Idre.

Under 2016 ökade antalet beslag av just sprit, öl och cigaretter från tidigare år då antalet beslag legat på 2-3 per år till sex beslag. Det visar den statistik som tidningen fått ut från Tullverket för åren 2011-2016.

Under åren har också mängden av öl, sprit och cigaretter ökat kraftigt och framförallt de två senaste åren, då flera stora beslag genomförts. De beslag som gjorts i år är inte med i statistiken, men gör att redan de tre första månaderna har större beslag gjorts än under hela 2016.

– Utöver det som tas vid beslag så gör vi också omhändertagande när det handlar om stora mängder cigaretter eller alkohol där den som stoppats inte kan ge en bra förklaring. Den som stoppas då kan välja att betala in de avgifter som krävs, men det hanteras inte av oss utan det sköts från Helsingborg, förklarar Josefine Norell.

Under 2016 handlade det om ytterligare 7000 cigaretter, utöver de 63 000 som togs i beslag.

– I år har vi stoppat en lastbil som bara den hade med sig med 456 liter sprit, 12 096 liter öl och 76 800 cigaretter, berättar Josefine.

När tidningen träffar Josefine och hennes kollegor så har de kvällen innan just avslutat en jakt på en flyende utländsk transportbuss.

– Bussen stoppades på norska sidan av norska tullen, men när tullen skulle stoppa den lyckades den smita ifrån. Vi blev inringda men var lite för långt bort för att hinna fram. Så vi sökte av vägar under kvällen. Men den här gången kom bussen undan både oss och våra norska kollegor, som följde efter den in på de mindre svenska vägarna.

Så onekligen rullar det stora mängder smuggelalkohol genom Sverige och förbi Idre mot Norge.

Gjorda beslag av tullen i Idre:

2013: 2 beslag: starköl 2400 liter, cigaretter 1000 stycke

2014: 3 beslag: Sprit: 37,10 liter, vin 96 liter, starköl 359,50

2015: 3 beslag: Sprit 42,70 liter, vin 147 liter, starköl 817,86 liter,

2016: 6 beslag: Sprit: 2 beslag 1013 liter. Starköl: 2 beslag 11661 liter. Cigaretter: 2 beslag 63 000 stycken.

6 övriga beslag 2016: Läkemedel, tabletter: 1 beslag 500 stycken. Mobiltelefon: 1 beslag 1 stycke. Motorfordon: 2 beslag 2 stycken, doppingpreparat: 2 beslag flytande 340 ml, tabletter: 600 stycken.