Nu smälter snön och fyller vattenmagasin

Isen på Grövelsjön är fortfarande rejält tjock och bär fortfarande utan problem. På Idresjön, som samlar upp fjällens smältvattnet från Storån och Sörälven, låg under söndagseftermiddagen fortfarande isen kvar mitt på sjön. Men nu handlar det om timmar innan sjön sköljer.

Under lördagen var vattenståndet fortfarande rekordlågt i Idresjön, men under söndagen steg sjön och närmar sig nu medianvärdet för de sensate tio åren. Det gäller även vattenföringen, som fortfarande är bland den lägsta som noterats.

Även Siljan stiger nu, men ligger fortfarande halvmetern under sin normala nivå. I Venjansjön fattas det en meter vatten till normala värdet för årstiden.

Per Andersson är vakthavande ingenjör på Vattenregleringsföretagen i Östersund.

– När det gäller Siljan och Venjansjön så är det nu minimitappning. Där finns plats för att ta emot mycket mer vatten, säger Per.

– För Venjansjön handlar det om ett stort tillrinnningsområde, där det fortfarande finns en hel del snö kvar.

Den vinter som nu så sakteliga smälter bort, har varit en normalvinter vad gäller snömängd.

– Däremot har våren varit kall. Det har gjort att snösmältningen blivit sen, men den tog fart häromdagen för att åter stanna upp när det blev kallare under söndagen. Det ser vi till exempel i Rotälven, säger Per.

I Trängslet var det normalt vattenstånd efter vintern och gott om plats för att ta emot det vatten som nu passerar Idre och Särna. Vatten som det kommer att dröja innan det får rinna vidare ner mot Siljan och vidare mot kusten.

– Den väderprognos vi har nu visar på att det ska bli kallare, så det kan dra ut på tiden innan tillrinnigen åter ökar, säger Per Andersson.

– Men de vattennivåer som vi har och de som vi väntar, är ändå ganska normala för årstiden även om kylan gjort att det i Trängslet just nu är långt under medianvärdet, säger Per Andersson.