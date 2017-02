70 miljoner bättre än budget får rödgröna landstingsledningen att jubla

Under landstingsstyrelsens möte under måndagen redovisades det slutgiltiga ekonomiska bokslutet för 2016. Resultatet är 70 miljoner bättre än budgeterat. Totalt ett plus på 186 miljoner.

–En enastående förbättring. Man ska komma ihåg att vi hade ett underskott på nära 100 miljoner för 2015, säger Barke.

Samtidigt är den redovisade kostnadsutvecklingen för Landstinget Dalarna rekordlåg, 0,8 procent.

– Jämfört med andra landsting i landet är vi "bäst i klassen". Samtidigt måste vi också vara just det för att nå målet om en hållbar ekonomi helt i balans i framtiden, säger Gunnar Barke.

Landstingsledningen menar att besluten 2015 om ett sparpaket på totalt 700 miljoner har fått avsedd effekt.

– Vi ser hopp om en fortsatt positiv och stabil utveckling. Vi har nu nått våra finansiella mål, men det gäller att hålla i detta. Det är viktigt att vi nu följer upp arbetet som tänkt så att vi inte "tappar bollen", säger han.

Enligt planen ska landstinget fortsätta spara de kommande åren. 80 miljoner i år och ungefär lika mycket nästa år. I år kommer 70 miljoner sparas på sjukvården, främst genom minskat köp av vård och färre hyrläkare.

– Samtidigt ska vi se till att vårdens tillgänglighet och arbetsmiljön fungerar. Det har varit tufft för personalen. Därför vill vi också satsa - på exempelvis vidareutbildningar för sjuksköterskor och på ett primärvårdslyft för läkare, säger Maja Gilbert Westholm.

Den rena sjukvården har ett fortsatt underskott, 59 miljoner. Det ska jämföras med 304 miljoner i underskott under 2015.

– Förbättringen är markant. I dagsläget klarar tre av fyra enheter ekonomin. Det är kirurgin vi har kvar att arbeta med för att nå balans, säger Elin Norén.

De positiva signalerna är fortsatt flera.

– Vi ska inte ropa hej än, men under januari visar siffrorna på ett plus, 75 miljoner. Vi fortsätter vårt ekonomiska arbete enligt strukturplanen som vi tidigare tagit beslut om. 2019 vi ska vara i mål, säger Gunnar Barke.