Under 20 grader i lägenheten – då kan något vara fel: "Återkommande problem vid köldknäppar"

"Låga temperaturer i lägenheter där värmen styrs centralt är ett återkommande problem som dyker upp vid årets köldknäppar. Det kan ta någon dag innan bostadens värmesystem sätter igång så det gäller att ha lite tålamod. Ett tips är att lufta elementen genom luftnippeln som de flesta element är utrustade med", säger Johan Lundin, på Sveriges BostadsrättsCentrum.SBC har en fem-stegs-guide för kalla lägenheter. Bra att ha i ryggen om lägenhet blir för kall.

• 1. Se över dina element och hur värmeregleringen fungerar. Lufta elementen och se över så att inte möbler eller gardiner blockerar elementens värmetillförsel.• 2. Det är viktigt att snabbt klargöra hur kallt det är i lägenheten. För en tillförlitlig bedömning bör du mäta temperaturen en meter upp från golvet, mitt inne i rummet.• 3. Om temperaturen är under 20 grader ska du kontakta styrelsen eller din hyresvärden. För att slippa bo i en kall lägenhet under flera dagar är det viktigt att styrelsen informeras tidigt. Oftast resulterar det i att ärendet hanteras av en kunnig tekniker som kan lösa värmeproblemet.• 4. Om styrelsen väljer att bortse från den kalla lägenhetstemperaturen kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.• 5. Om värmeproblemet kvarstår under en längre period kan bostadsinnehavaren ha rätt till ekonomisk ersättning.

