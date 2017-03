Trotsar kylan i heta spa-badet på altanen: "På julafton var vi 14 som badade"

Solen är på väg ner när jag hälsar på hemma hos Kristiina Karppinen och Tomas Söderqvist i Karlskoga. Kristiina står i duschen inför badet.

– Det är ett måste för alla som vill bada i spa-badet, säger hon när hon kommer ut i bikini.

– SPA-badet har rening och hålls bakteriefritt med klor så vattnet är rent men en ren kropp utan krämer och smink är också viktig för att hålla badet fräscht, säger hon.

Ute blåser det kallt men Kristiina får sällskap i badet av Kirsti Loiske Lund och hennes son Jacob Sundh. De lyfter av det isolerade locket och alla tre hoppar ner i det varma badet där temperaturen är 38,5 grader. Snart är bubblorna i gång. Det är ett stort bad med plats för sju personer, enligt beskrivningen. Men Kristiina säger att de varit betydligt fler i badet samtidigt.

Det är liksom det som är lite av grejen med hela badet, säger hon, att vänner och släkt kan komma dit och bada och umgås på ett ganska enkelt och avslappnat sätt.

Det är liksom det som är lite av grejen med hela badet, säger hon, att vänner och släkt kan komma dit och bada och umgås på ett ganska enkelt och avslappnat sätt.

– Egentligen var det Tomas som ville ha badet. Han vill kunna bli riktigt varm och koppla av efter jobbet, fortsätter Kristiina.

Hon tycker inte att badet kräver så mycket skötsel.

– Man får tömma det tre-fyra gånger om året, kanske köra en rengöring med kemikalier och sedan fylla på nytt vatten. Så kollar man pH och klor någon gång i veckan med mätsticka och justerar om det behövs, säger hon.

Just deras bad är ju ganska stort och de har räknat på att det kostar 5 000 kronor per år eller 415 kronor per månad i uppvärmning.