Så förvandlades Eldblomska villan från barnkollo till arkitektonisk pärla: "Vårt sommarparadis"

Vädret är vackert och miljön förförisk. Iggön strax norr om Gävle är en riktig pärla med röda stugor, syrenhäckar, klippor och hav. Det är lätt att se när man är framme.

Mot ett äppelträd står en gammal damsnurra lutad. I ett källarfönster fina flaskor på rad. En lång trappa leder upp till glasverandan med mycket snickarglädje. Huset sträcker sig resligt mot skyn. Det känns högtidligt att gå uppför trappan.

– Välkomna till vårt sommarparadis, säger Lotta Löfgren och Jonas Lindahl.

Unglabradoren Enso är lika ivrig och på vippen att ha omkull sina besökare. Vi gapar med stora ögon. Det är vackert och spännande överallt. Värdparet guidar oss runt.

De bor i centrala Stockholm och ville ha ett sommarhus. Nära naturen men också nära havet. De började i Stockholms skärgård men kände snabbt att det var för höga priser. De brukade åka på kusinträffar i Uppland och kom på att de kunde leta norr om Stockholm. Max två timmars resväg hade de bestämt. När de såg annonsen om Eldblomska villan kände de direkt att det kunde vara något för dem. Ett hus med stora möjligheter. Bottenvåningen såg ungefär likadanut som när huset byggdes, med lösa innanfönster, vedspis och vedlår. På övervåningen fanns det flera rum och inredda kattvindar där barnen på sommarkollo hade sovit en gång. Nu rustade på 1970-talet i tidstypiska kulöreroch tapeter, som en färgglad blombukett. Utsikten mot hästhagen var lummig och grön och på 1970-talet såg man till havet.

De fick nycklarna 2001 och sedan dess åker de till Iggön så mycket de kan. Deras kompisar kommer ofta på besök och de har fått många nya vänner bland öborna. Huset har växt och blivit delvis förvandlat. Men de insåg inte från början hur mycket arbete det skulle bli. Redan första sommaren regnade det in.

– Det var precis som i Saltkråkan när farbrorMelker ställer ut hinkar på golvet. Vi hade anlitat en firma som hade besiktigat huset men de hade missat att plåttaket var felaktigt lagt och vi fick börja med att göra om alltihop, säger Jonas.

De ville bevara så mycket som möjligt och samtidigt modernisera. De började med att gå igenom och uppgradera huset varsamt. I salongen tog de fram den gamla brädväggen och möblerade med mjuka möbler. Intill vedspisen ställde de en svart elspis, för att flirta med den gamla stilen. Vedlåren tog de bort för att få större sittplats och vid skafferiet byggde de till en köksbänk med ett inbyggt kylskåp.

Grosshandlare Eldblom byggde huset 1895. Han delade upp bottenvåningen i två mindre bostäder med ett rum och kök på varje sida. Den andra hyrde han ut till botanikern Ahlner som skrivit om Iggöns flora. I det köket har Lotta och Jonas inrett ett bibliotek med engelsk känsla. En mörk och blommig tapet, läsfåtöljer, ärvda vitrinskåp och hyllor som dignar av böcker. Den forna salongen innanför är numera ett sovrum. Ljust och luftigt med en levande putsyta av äggoljetempera på väggen, rakt 50-talsskåp, snirklig guldspegel och en värmande kamin.

Mot murstocken i mitten av huset finns trappan till övervåningen.Skira lampor kastar sken mot murstockens yta. I trapprummet med snedtak finns ett till bibliotek som också är ett spelrum. Lotta börjar gräva i skåpet, de ska få gäster i helgen och hon plockar fram spelet ”Med andra ord”.

Kattvindarna med låga snedtak har fönster och fungerar som mysiga gästrum. Ett av rummen har en röd tapet med vita hjärtan på. Original från 70-talet och har blivit många barns favorit. Ett annat rum har gröna väggar och detaljer i rött och orange. Övervåningen blev rustad på 1970-talet och det har Lotta och Jonas låtit vara kvar.

– Men nu ska vi gå genom en tidsportal, säger Jonas och ser finurlig ut.

– Vi ville inte förstöra det gamla men ändå lägga till moderna bekvämligheter. Vi ville också få in den vackra utemiljön, förklarar Lotta.

Vi står framför en gammal pardörr på baksidan mot norr, det som var huvudentrén från början. Jonas och Lotta öppnar dörren och en ny värld öppnar sig. Vi ser in i ett stort glasrum som sträcker sig rakt ut i naturen. På golvet ligger stora stenplattor med värmeslingor under och två kuber har väggar av obehandlade furuplankor. Ytterväggarna är helt i glas. Ända ut i hörnorna är det glas. För att sudda bort hörnorna har de lyft in balken ett par decimeter. Glasrummet och naturen länkas samman av en brygga, snirkligt sågad runt klipporna, vidare mot en större sittplats åt ena hållet och en gång runt knuten till en svävande uteplats med morgonsol åt det andra.

Glaskroppen är inte bara ett rum. Den är en bio också. Båda älskar film och det är bara att dra ner filmduken så förvandlas rummet till en biosalong.

I kuberna bakom råa träväggar med smala fönster i olika höjd finns det tvättstuga, dusch och bastu. Bastun har en stjärnhimmel i taket och duschen med mosaik i golvet har en hög kant för att även fungera som pool.

I trädgården finns ett växthus byggt av återbrukat stortegel, det mesta från Iggön. Där har de kafémöbler för mingel, en nyårsafton friade en kompis här och Lotta odlar chili och tomater. När hon äter en god tomat sparar hon fröna i den och driver upp.

– Det funkar faktiskt. Jag älskar tomater och jag tror att det här är kumato, som är liten och svart.

På andra sidan har Jonas lyckats driva upp en magnolia. Där finns det också två stora gropar i marken. Det lär vara spåren efter Rik-Nils hus. Han var säljägare och en rövare som bodde på Iggön och satte skräck i förbipasserande. Enligt sägnen har Rik-Nils grävt ner en skatt och en gång närJonas och Lottas kompisar kom på besök hade de en metall-detektor med sig. De gick runt och letade länge, men finns det en skatt så ligger den kvar än.

När de köpte huset var barnen små och de fick en chock när de förstod att det inte fanns någon TV.

– Men när jag läste Moas uppsats i skolan hade hon skrivit hur mysigt det var i sommarhuset där man leker och spelar spel på kvällarna, säger Lotta och ler.

(fakta)

Lotta Löfgren och Jonas Lindahl

Familj: Barnen Måns och Moa som blivit vuxna och unglabradoren Enso (efter filmen Det Stora Blå)

Gör: Lotta är inredningsarkitekt och Jonas ljusdesigner, de driver arkitektbyrån Ljusrum i Stockholm tillsammans med en kollega

Gävleuppdrag: Lotta har inrett Mittmedias nya lokaler på Waldenströmsgatan och Jonas har ansvarat för ljusdesignen på Humanas äldreboende på Muréngatan

Sommarhus: Sedan 2001 Eldblomska villan på Iggön, byggd 1895

Renovering: Renoverat huset varsamt och bevarat så mycket som möjligt i original men uppgraderat köket och låtit 70-talstapeterna vara kvar en trappa upp. Har byggt till för att få sanitära bekvämligheter och valde att göra det i en helt annan stil med råa naturmaterial och helglasade väggar.

Sommarkolonin: I Eldblomska villan på Iggön fanns mellan åren 1903 och 1915 en skollovskoloni för 20-25 barn mellan 8 och 13 år från Gävle. För varje barn finns angivet vikt vid ankomsten och vid hemkomsten. Största viktökningen var 3,5 kilo för en flicka, skriver Elon Sandberg i Hillebygden.

Rik-Nils: Han bodde på Iggön på 1500-talet och levde på att plundra fartyg som förliste. Hans stuga ska ha legat på Eldblomska tomten och det finns en sägen om att han har grävt ner en skatt på ön.

Storåkersbacken: Här växer den hotade fältgentianan och varje år bjuder Naturskyddsföreningen in till lieslåtter.