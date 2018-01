Per Christian Bredvad Olofsson, 41, är ny ägare till fastigheten på Snövägen 93 i Sälen. Ägarbytet blev klart i december 2017 och köpesumman blev 2 450 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset så sent som så sent som i juni i år för 1 850 000 kronor. Huset byggdes 2004 och har en boyta på 80 kvadratmeter.

Nyligen såldes ett annat hus i närheten, på Snövägen 104. Där blev priset för det 80 kvadratmeter stora huset 2 700 000 kronor.