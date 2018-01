Det mesta svart eller vitt hemma hos radioprofilen – "Det är bättre med en dålig ordvits än ett dåligt vitsord"

TV: Titta in hos Christer och Gunilla Jonassons personliga lägenhet.

Under vinterhalvåret bor de i lägenhet och under sommarmånaderna njuter de av lugnet i stugan i Långskog.

Christer och Gunilla bodde vägg i vägg i varsin vindsvåning på Storgatan 18 i Sundsvall, de var båda i trettioårsåldern och möttes i hissen – och kärlek uppstod.

– Det var ju ett rätt enkelt och ett bra sätt att träffas tycker jag och det passade ju bra med tanke på att livet både går upp och ner, säger Christer och skrattar.

Christer sålde sin lägenhet och flyttade in till Gunilla och sedan dess har de bott under samma tak även om just taken har bytts några gånger genom åren.

Den bästa pensionsförsäkringen vi har

I tjugo år bodde de tillsammans med barnen Emma och Daniel i ett radhus i Österro. När de flög ur boet flyttade de till Västra vägen och när Christer och Gunilla närmade sig pensionen ville de komma ner i hyra och då blev bostadsrätten i Granlo det perfekta boendet.

– Vi har bott här i drygt fem år och det är nog den bästa pensionsförsäkringen vi har, en låg fast utgift när det gäller boendet och inga skulder, säger Christer.

Läs också: Hotellägarna hittade drömhuset i granngården: "Vi har renoverat överallt"

Under några år gick de från en boyta på 160 kvadratmeter, till 100 för att sedan landa i en lägenhet på 68 kvadratmeter.

Christer hakar oftast på och gillar det jag föreslår

Bohaget har skalats ner och delar har flyttats till sommarstugan i Långskog där de tillbringar somrarna. Lägenheten var ett dödsbo och i stort behov av renovering. De anlitade hantverkare och totalrenoverade trean.

– Det var kul att välja tapeter och golv. Christer hakar oftast på och gillar det jag föreslår, säger Gunilla.

– Gunilla har sinne för det där och det blir bra. Hon kan se något på en affär och säga att det passar hos oss. Det gör inte jag, säger Christer.

Färgskalan i hemmet går i svart, vitt och grått – färger som följt Gunilla genom livet.

– Ibland har jag tänkt att jag kanske borde ha någon färg också men det går inte, jag går alltid tillbaka till det svartvita. Jag gillar att blanda gammalt och nytt och att byta kuddar och plädar gör väldigt mycket för känslan, säger hon.

– Och jag tycker precis som Gunilla därför blir det aldrig något kuddkrig, säger Christer med ett leende.

Det blir mycket ordvitsar för Christer, som själv kallar det "en sjuka." Han brinner för ord och kluriga formuleringar.

– Jag brukar säga att det är bättre med en dålig ordvits än ett dåligt vitsord, säger Christer.

I arbetsrummet/gästrummet är det nostalgi som gäller med svartvita bilder på kända musiker och personligheter.

Här finns plats för dottern Emma när hon kommer hem från Göteborg, sonen Daniel bor i Granlo och har närmre hem.

Jag har skrivit ordvitsar och ordspråk i DN och Aftonbladet i flera år

Christer är nybliven krönikör i Sundsvalls Tidning och i arbetsrummet skriver han sina krönikor.

– Jag har skrivit ordvitsar och ordspråk i DN och Aftonbladet i flera år och nu när jag har mer tid så nu känns det kul att få skriva krönikor i Sundsvalls Tidning, säger Christer.

– Du har ju mycket funderingar så det är bra att du får sätta orden på pränt, då slipper du gå mig på nerverna, säger Gunilla och skrattar.

Vardagsrummet är ombonat och en tapet med ränder i svart, vitt och grått ger karaktär till rummet.

– Tapeten skulle egentligen sitta åt andra hållet men jag tycker att det blev läckrare att göra så här, säger Gunilla.

I inredningen finns mycket ansikten – på kuddar, filtar och bilder. En kudde från Carolina Gynning är ny i soffan och blir en färgklick till den annars svarta färgskalan. De svartvita filtarna med ansikten på är formgivna av Ulrica Hydman Vallien. En spännande vägglampa har formen av ett ansikte.

– Jag tycker om ansikten, det är något speciellt. Den här lampan köpte jag på Rummet i Sundsvall för säkert tjugo år sedan. Det är många som tycker att den är fin, säger Gunilla.

Läs också: Häng med in i pappalediga GIF-målvaktens nyrenoverade hus: "Hardcore att vara hemma med två barn"

På en byrå som kommer från Christers mormor och morfar står en byst med August Strindberg och bredvid den står en Strindbergslampa.

– Det här är en kompis till mig, August Strindberg! Jag är med i Strindbergssällskapet, jag gillar inte hans kvinnosyn men han är en fantastisk berättare och mest fascinerande är de tiotusen brev han skrev, säger Christer.

Två gulnade, svartvita affischer på Greta Garbo har nyligen fått plats ovanför soffan.

– Vi köpte dem precis när vi hade träffats, för fem kronor styck, men vi kostade på dem en riktig inramning. Nu före jul kom vi på att vi skulle ta upp dem från källaren, säger Gunilla.

På en krok i vardagsrummet hänger en nyköpt festklänning.

- Den ska jag ha på Idrottsgalan och nu kan jag njuta av den längre, säger Gunilla.

– Jag kommer att ha en mörkblå kostym med blå fluga och näsduk. Min smoking har krympt så den kan jag inte ta, säger Christer med ett leende.

En altandörr leder ut till det nybyggda och inglasade uterummet. Ett rum som de njuter av från tidig vår till sen höst.

– Istället för att bara glasa in så byggdes balkongerna ut en och en halv meter extra och det gör mycket, säger Christer.

Gunilla tycker om att inreda och förnya hemmet efter årstiderna.

– Jag är lite prylgalen och ser jag något nytt som jag vill ha så måste jag fråga mig själv om det är något jag kan byta ut, annars går det inte.

Sovrummet är ombonat och här har en ny tapet kommit upp – och det är Christer som har valt den – men tapetsera fick han inte göra.

– Sist du tapetserade så ramlade den ju ner, så det var säkrast att anlita någon, säger Gunilla.

Tapeten är rutig med svarta, grå och vita rutor. Den sitter som en spännande fond på en av väggarna.

– För en gångs skull var det omvänt, jag hittade den här och Gunilla var inte så förtjust från början men nu tycker hon att den är bra, säger Christer.

I köket puttrar en kräftsoppa. Skåpluckorna är vita och även här finns svarta accenter i gardiner och kakel. Öppningen har breddats och ger en luftig känsla till köket. Gunilla dukar bordet och rör om i grytan. Det är hon som står för matlagningen i familjen.

– Jag kan skala potatis och ta ett glas vin till, säger Christer.

– Han är inte så kunnig i köket..., säger Gunilla.

– Fördelningen är klar, jag ser på Seinfeld och Gunilla lagar mat.

Sju snabba frågor till Gunilla och Christer Jonasson

Familj: Barnen Daniel, 32 år, Emma 30 år och hunden Molly, 9 år.

Bor: I bostadsrätt i Granlo.

Äter helst: Gunilla äter helst fisk och skaldjur och Christer föredrar pastarätter.

Dricker helst: Christer gillar öl och Gunilla dricker helst rödvin och vatten.

Fritidsintressen: Promenader, fika, bio, teater och andra kulturevenemang i Sundsvall och runt om i Sverige. Och naturligtvis att vara i stugan i Långskog. Christers stora intresse är historia!

Favoritplats i hemmet: Gunilla trivs bäst i köket och Christer i soffan framför ett avsnitt av Seinfeld.

Radio eller tv? Gunilla väljer tv och Christer väljer radio men han ser gärna nyheter och dokumentärer på tv.

BILDEXTRA: