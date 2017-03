Bland djurhuvuden och instrument –missionshuset blev musikernas hem och studio

–Jag har alltid drömt att en gång göra någonting av det här.

Karin Park gjorde sina allra första stapplande scenframträdanden som treåring i Djura Missionshus. I vuxen ålder har hon skapat sig en karriär som elektronisk popartist med framgångar framförallt i Norge, England, Tyskland och Frankrike. Men efter flera år utomlands flyttade hon för fem år sedan tillbaka hem igen. Tillsammans med sin sambo Kjetil Nernes tog hon över missionshuset, då det inte längre fanns underlag till att ha en församling i Djura.

– Jag har liksom gått här hela livet, växt upp här och varit här varje söndag. Jag gjorde mitt första lilla uppträdande här, jag har ju alltid sjungit här i princip. Min farmor var medlem i församlingen, min farfar hade sin begravning här. Det är många som frågar: hur vågar ni bo i en kyrka? Men det är bara fyllt av en massa bra minnen egentligen, säger Karin.

1877 påbörjades bygget av Djura Missionshus och något år senare var det invigning. Genom åren har det genomgått flera renoveringar och utbyggnationer. I augusti 2012 hölls den sista gudstjänsten och strax därefter flyttade Karin och Kjetil in. Till en början hyrde de bara för att se om de trivdes men bara några år senare köpte de huset.

–Jag har alltid drömt att en gång göra någonting av det här. Jag hade först tänkt det tillsammans med mina syskon för jag trodde inte att jag skulle hitta en man som skulle vilja bo här med mig. Men sedan tyckte Kjetil att det inte var en sådan dum idé, säger Karin.

– Känslan av att vara här inne är ju lite speciell och jag tror att alla som kommer in här får nog en, jag vet inte, spirituell känsla.

Eftersom både hon och Kjetil är verksamma musiker så nyttjar de idag den stora kyrksalen i missionshuset som en inspelningsstudio medan de bor i det som tidigare var en pastorbostad. Trots att studion alldeles nyligen blev helt färdig så har, utöver deras egna musikaliska projekt, två norska band och ett engelskt hunnit spelat in där. De berättar att musikerna som kommit dit för att spela in gillat att det är en studio som inte liknar några andra.

–Det gör någonting med de som spelar in här. Känslan av att vara här inne är ju lite speciell och jag tror att alla som kommer in här får nog en, jag vet inte, spirituell känsla på något vis. De flesta studios är ganska täta, kompakta och det blir ett torrt ljud. Man har fokuserat på helt andra saker. Men här är det så luftigt, säger Karin.

– När vi byggde studion så ville vi att det skulle passa ihop och att man skulle känna att det fanns en tanke bakom

Samtidigt som de nu använder byggnaden för att spela in musik samt att bo i så har de inte velat göra för stora ändringar när de renoverat lokalerna. I den stora kyrksalen har de bara tagit ut bänkarna och satt in ett stort fönster mot kontrollrummet på övervåningen så att man kan se varandra under inspelningarna.

Överallt annars i bostaden har de även där varit försiktiga med att göra för stora ingrepp, säger Karin.

–När vi byggde studion så ville vi att det skulle passa ihop och att man skulle känna att det fanns en tanke bakom, att man inte bara gjorde det helt separat utan att fundera något över det. Ska det funka det här om hundra år? Det är så vi har tänkt när vi har valt ut alla komponenter. Kanske blir det lite dyrare att ta just de där tegelstenarna istället för de allra billigaste, men om vi tar dem så kommer det att hålla i femtio år så då kör vi på det.

Hur har boende här i byn reagerat på att missionshuset nu förvandlats till en musikstudio?

–Jag tror att folk tycker att det är roligare att det händer något här än att det är helt dött. Folk här har varit så positiva som man kunde hoppats på. Vi bjuder ju dessutom in hela byn till uppträdanden varje midsommar och det är roligt. Sedan hjälper det nog att jag är härifrån också, säger Karin.

Kjetil håller just nu på att spela in sitt band Årabrots kommande album men annars kommer våren bestå av föräldraledighet för musikerna. Men nästa år ska de båda ut på turné igen med varsina projekt.

–Så vi får hoppas att det är en bebis som tycker att det är roligt att vara påturné. Men egentligen har den ju redan varit på turné, då i magen, säger Karin.

Fakta /Karin Park & Kjetil NernesKarin Park är född och uppvuxen i Djura. Hon släppte sitt debutalbum "Superworldunknown" 2003 och fick priset som Årets nykomling på Norges motsvarighet till den svenska Grammisgalan. Har sedan dess rört sig mot en mer elektronisk inriktning och medverkade 2015 i den norska Melodifestivalen. Fick priset för Årets artist på Dalecarlia Music Awards 2015. Kjetil Nernes är född och uppvuxen i Haugesund på Norges västkust. Han är sångare och frontman i det norska rockbandet Årabrot där även Karin Park är medlem.