Tingsrätten köper inte förklaring om passiv rökning – ung man döms för ringa narkotikabrott

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Det här händer när du ringer upp bluffarna – hör vår reporter testa ett nummer

Folkrace-TV: Här flyger Forslöv på Gestrikefestivalen – Se kraschen och alla finaler här

Många döms men långt ifrån alla betalar – mer om hur skadestånd fungerar

SÅ KÖPER DU PLUS

Den nu dömde mannen är i 20-årsåldern och bosatt i Borlänge. Den 13 december i fjol, eller strax dessförinnan, brukade mannen hasch eller annat cannabispreparat, som är narkotikaklassat. Detta skedde på en plats i Borlänge.

Som bevisning har åklagaren lagt fram analysunderlag som visade att mannen, vid det aktuella tillfället, hade spår av tetrahydrocannabinolsyra i urinen.

Mannen själv har hela tiden förnekat brott. I förhör har han uppgett att han inte har använt hasch sedan sommaren 2016 och att han den här gången kan ha fått i sig haschrök från andra personer när han har vistats i dessa personers närhet.

Falu tingsrätt hänvisar till analysresultatet som visar att mannen hade 0,13 mikrogram THC-syra per milliliter urin.

"Av åberopat informationsunderlag framgår att det genom passiv rökning under mycket extrema förhållanden är möjligt att uppnå koncentrationer upp till 0,04 mikrogram THC-syra per milliliter urin under delar av det första dygnet. Mot bakgrund av uppgifterna i det åberopade informationsunderlaget finner tingsrätten att åklagaren har motbevisat NN:s invändning om passiv rökning", skriver tingsrätten i sin dom.

Falu tingsrätt dömer mannen för ringa narkotikabrott. Mannen ska betala 30 dagsböter à 50 kronor, sammanlagt 1 500 kronor. Dessutom ska han betala 800 kronor till Brottsofferfonden, samt betala tillbaka kostnaderna för urinanalysen på 615 kronor.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

AT-APPEN: Alltid senaste nytt från avestatidning.com i vår app för IPhone och Android