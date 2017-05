Polisen har fått in nytt tips kring försvunne Patrik

Polisen och organisationen Missing People har letat efter Patrik de senaste dagarna på olika håll i Hallsberg.

–Vi kommer att fortsätta leta efter 22-åringen i dag, säger Karin Eldblom, utredningschef vid Sydnärkepolisen.

Polisen har fått in ytterligare ett tips från en person som tror sig ha sett Patrik i Hallsberg.

–Det är en person som har gjort en iakttagelse som eventuellt kan stämma.

Missing People kommer att ge sig ut i Hallsberg även under fredagen.

–Det planeras för en sökinsats, men jag vet inte vilken tid, säger Per Folkesson från Missing People.

Filmer från flera övervakningskameror ska analyseras. Filmerna kommer från kameror uppsatta i butiker och från allmänna platser. Enligt Egemar är det i dagsläget fem filmer som ska granskas.

Polisen kommer också att höra fler vittnen och personer som känner Patrik.

Tror ni att han finns i Hallsberg?

–Vi utgår från att han finns i Hallsberg, eller i området kring Hallsberg, säger Åsa Egemar.

Samtliga tips som kommit in ska följas upp. Sannolikt kommer den person som kommit in med det senaste tipset, att ha sett Patrik i Hallsberg, att höras under fredagen.

Åsa Egemar säger att saker som tros vara 22-åringes tillhörigheter hittats, men hon kan inte helt bekräfta att de tillhör honom.

Området som sökts av så här långt är det mellan Hallsbergs tätort och upp mot Byrsta, samt upp mot Sannahed.

