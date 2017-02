Trafikolycka på riksväg 66 mellan Malung och Sälen

Enligt de första uppgifterna till SOS Alarm har en personbil körts in i en framförvarande bil.

Fyra personer uppges vara inblandade i olyckan. Samtliga personer var ute ur bilarna när räddningstjänsten kom fram. Ingen ska ha skadats allvarligt och ingen behövde åka med ambulans för sjukhusvård.

Vägen var avstängd i båda riktningarna under räddnings- och bärgningsarbetet. Trafiken fick under tiden ledas om via väg 1049 sträckan Östra Ärnäs - Östra Tandö.

