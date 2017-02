Tre personer åtalas för inbrott i Avesta, Hedemora och Falun

Tre män, som alla är i 20-25-årsåldern och varav en är bosatt i Hedemora kommun och de andra två har okänd adress, åtas vid Falu tingsrätt. De tre männen greps i Krylbo 19 december 2016 och polisen kunde säkra en stor mängd gods som polisen misstänkte var stulet.

I dag, tisdag, kom åtalet mot de tre männen. En av männen är misstänkt för häleri eftersom att han enligt åtalet ska ha haft gods i sin ägo som tillhör någon annan.

En av de andra männen är misstänkt för grov stöld eftersom att han enligt åtalet ska ha brutit sig in i ett hus i Avesta och stulit matvaror, ett gymkort, en väska och skor.

Den tredje mannen är misstänkt för tre grova stölder. Vid ett tillfälle ska han ha brutit sig in i ett hus i Falun och stulit vapen och smycken. Vid ett annat tillfälle ska han ha tagit sig in i en bostad i Hedemora och stulit tv-spel, kontanter, kläder, skor, dammsugare, hörlurar, glasögon, smycken, en väska och mat. Vid ett tredje tillfälle ska mannen ha brutit sig in i ett kedjehus i Skärholmen i Stockholm och tagit smycken och en väska.

