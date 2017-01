Polisvarning efter flera fritidshusinbrott: "Ta hem värdeföremål"

Mellan onsdag morgon och torsdag morgon förövades ett inbrott i ett förråd till ett fritidshus vid Ejen, väster om Leksand.

Någon har tagit sig in genom förrådet genom att med ett verktyg, sannolikt en vinkelslip, kapa en järnregel framför dörren. Det fanns en hel del gods i förrådet, men vad ägaren hittills kunnat se är inget tillgripet.

– Det händer att tjuvar på det här sättet skaffar sig kunskap om vad som finns och sedan kommer tillbaka och stjäl det de har användning eller avsättning för, påpekar Jan Blomkvist vid Leksandspolisen.

Under onsdagseftermiddagen upptäcktes också ett inbrott i ett fritidshus i Dalfors, norr om Rättvik. Gärningspersonen eller -personerna har tagit sig in genom att bryta upp ett fönster, men inte heller här har någonting tillgripits.

En del spår, bland annat skoavtryck i snön, har säkrats.

Inbrott i fritidshus är särskilt vanliga under hösten, innan ägarna hunnit ta hem stöldbegärligt gods, och under våren, när ägarna flyttar tillbaka sådant som de räknar med att behöva under sommaren.

– Att det sker inbrott just nu kan ha att göra med att det är lite snö och att många fritidshusområden därmed är lättillgängliga och flyktvägarna många och öppna. Det finns därför anledning att uppmana stugägare som inte redan tagit hem värdesaker att göra det, säger Jan Blomkvist.