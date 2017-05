Man ska ha utnyttjat över tio barn för sexuell posering

En 18-årig man, ej hemmahörande i länet, åtalas vid Falu tingsrätt misstänkt för en rad sexualbrott, varav flera ska ha begåtts i Falun.

Det handlar dels om elva fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. Ett av dessa ska ha begåtts i Falun mellan juni och oktober 2015. Mannen ska då ha förmått en pojke, som vid tillfället var under 15 år gammal, att via Snapchat, KIK eller andra meddelandetjänster samt via webbkamera skicka över bilder på sitt nakna kön samt bilder/filmer när han rörde sitt könsorgan.

Han ska dessutom ha skickat bilder på sitt eget könsorgan till barnet – något som gör att han även åtalas för sexuellt ofredande.

18-åringen ska även, mellan september 2013 och december 2015, ha utnyttjat tio andra barn i Södermaland på samma sätt. Även i de fallen ska han ha förmått barnen att skicka över bilder eller filmer på sina könsorgan samt när de tog på dem.

Mannen ska dessutom ha innehaft 22 stycken bilder och 71 stycken filmer föreställande barn i pornografisk bild, vilket gör att han även åtalas för barnpornografibrott.

18-åringen själv erkänner samtliga brott.

