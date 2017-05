Det hela inträffade under dandbandsveckan 2015 och av någon anledning kom kvinnan i delo med polismannen som tjänstgjorde under kommenderingen. Det var under detta uppdrag som kvinnan ska ha uttalat att hon skulle plocka polismannen när han slutade jobbet.

Det som styrker åklagarens framställan är att polismannen berättat vad som hände och det finns dessutom en polis till som sett händelsen.

Kvinnan förnekar det brott hon ställs till svars för i åtalet, hot mot tjänsteman.