Tidigare brand på lantbruk har blossat upp igen

Se tv från branden i måndags nedan

På måndagsförmiddagen utbröt en kraftig brand på ett lantbruk på Yttre Heden mellan Säter och Hedemora.

När räddningstjänst från fyra brandkårer kom till platsen var branden fullt utvecklad i en länga med snickeri och lägenhetsdel. Lågor slog upp genom taket.

Räddningstjänsten valde att inte släcka branden utan låta den brinna ut under kontrollerade former – något man arbetade med under natten.

På tisdagseftermiddagen började ladugården återigen glöda och brinna. Räddningstjänsten kom snabbt till plats och släckte omgående.

