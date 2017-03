En kvinna i Smedjebacken försvann under natten och har ännu inte anträffats. Kvinnan är i 80-årsåldern. Enligt Per Bjurström, Befäl vid polisens regionledningscentral, så pågår sökandet just nu.

– Det finns ingenting som säger var hon har tagit vägen men det finns visa indikationer. Ställen där hon brukar vara och andra spår. Vi har anträffat en rullator och utifrån den letar vi oss fram.

Texten uppdateras